AKCIJA BOLJE CENE OD 1. SEPTEMBRA DO 31. OKTOBRA Vučić otkrio: Na sniženju čak 81 proizvod - evo i šta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić govorio je o popustima na proizvode koji će biti na boljim cenama.

Foto: Printskrin

- Mi smo napraviloi čitavu korpu. Videćete sutra kako to izgleda. 81 proizvod će biti na toj listi. Sve što pomislite, od voća, jabuka koje su bile skupe, idemo na veoma niske cene... Juhor pašteta koja košta 54,9 dinara, najniže je oišla na akcijama na 40 dinara, će ići na 37 dinara. Dakle od čajnih kobasica, šampona, praška za veš, jogurta, voća, povrća, sve što je ljudima potrebno. Široka paleta proizvoda. Ta akcija će trajati od 1. septembra do 31. oktobra. Da posebno ljudima u tim teškim mesecima, uveć su najteži septembar, januar, februar, sa najvišim troškovima. Ovimpodižemo i stopu odgovornosti kod trgovaca, ali i jasno pokazujemo koliko nam je stalo da oni siromašniji mogu sa lakoćom da prebrode ovaj težak period, ako ne sa lakoćom ono svakako d amogu da priušte dostojanstven život. Veoma sam zadovoljan kako je to ispalo, zadovoljan sam palezom proizvoda, od sapuna, šampona, praška za već do svih vrsta namirnica, voća, povrća, mesa, mesnih i mlečnih prerađevina - rekao je predsednik o akciji "Bolja cena".

