VUČIĆ U DNEVNIKU: Predsednik o poseti Makrona, dijalogu o litijumu i akciji "Najbolja cena"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučć gostovao je u drugom dnevnika na RTS-u.

Foto: Printskrin

- Postavili smo određene ciljeve. Da bi poslodavci prihvatili, morate da olakšate njima. Morate i da razumete da je želja radnika uvek da budu primanja veća, razumljivo za to postoje - rekao je predsednik o podizanju minimalca.

- Veoma sam srećan zbog toga jer to pokazuje našu brigu o ljudima - rekao je Vučić.

- Podešavali smo sve oko smanjenja cena - naveo je predsednik.

O akciji "Najbolja cena"

- Mi smo napraviloi čitavu korpu. Videćete sutra kako to izgleda. 81 proizvod će biti na toj listi. Sve što pomislite, od voća, jabuka koje su bile skupe, idemo na veoma niske cene... Juhor pašteta koja košta 54,9 dinara, najniže je oišla na akcijama na 40 dinara, će ići na 37 dinara. Dakle od čajnih kobasica, šampona, praška za veš, jogurta, voća, povrća, sve što je ljudima potrebno. Široka paleta proizvoda. Ta akcija će trajati od 1. septembra do 31. oktobra. Da posebno ljudima u tim teškim mesecima, uveć su najteži septembar, januar, februar, sa najvišim troškovima. Ovimpodižemo i stopu odgovornosti kod trgovaca, ali i jasno pokazujemo koliko nam je stalo da oni siromašniji mogu sa lakoćom da prebrode ovaj težak period, ako ne sa lakoćom ono svakako d amogu da priušte dostojanstven život. Veoma sam zadovoljan kako je to ispalo, zadovoljan sam palezom proizvoda, od sapuna, šampona, praška za već do svih vrsta namirnica, voća, povrća, mesa, mesnih i mlečnih prerađevina - rekao je predsednik o akciji "Najbolja cena" koja je najavljena.

- Ja tražim da se oni bore za bilo koji svoj stav. Vi svi imate obavezu da radite za državu - rekao je Vučić o dijalogu sa stručnjacima o litijumu. - Danas sam čuo mnogo argumenata, dobrih primera i stvari, tu su bili ljudi sa naših fakulteta, geološke, građevinske struke, fizike, hemije, predsednik SANU. Dogovorili smo se da nastavimo da razgovaramo, otvorimo razgovore, široku debatu, imamo vremena, nema nikakvih odluka u narednom periodu, a onda da se borimo za istinu kakva god da je - rekao je predsednik.

- Rekao sam ljudima - ne tražim od vas da se povinujete stavu države zbog ekonomije, rasta plata, što je svakako činjenica, ne ne, molim vas kažite šta mislite, mi ćemo da poštujemo vaš stav. Tražim od vas da građanski hrabro nešto kažete, a ne da podilazite masi ili bilo kome ddrugom zato što ne želite da budete napadnuti na društvenim mrežava, da budete prokazani u pojedinim medijima, i tako dalje. Ja nemam problem sa tim. Vas molim da pokažete tu građansku hrabrost, jer je nama potrebno vaše znanje,. vi ga imate, mi ga nemamo. Dajte nam to svoje znanje za koje ste plaćeni. Pomozite svojoj zemlji, svom narodu, i ništa više od toga. Veoma sam zadovoljan i srećan kako je to izgledalo - rekao je on.

- Video sam veliku energiju i veliku želju da Srbija napreduje.

Boravak u Podrinju

Predsednik Vučić najavio je večeras da će od sledeće nedelje da boravi u Podrinju i precizirao da će obići opštine iz više okruga i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, a da je, kada je reč o iskopavanju litijuma, potrebno da se otvori široka debata.

- Sve podrinjske opštine ću da obiđem iz više okruga. Dakle, obići ću i deo Kolubarskog okruga, obići ću i deo Zlatiborskog okruga, dakle Bajinu Baštu, sve do Kostojevića, Bačevaca i Rogačice. Obići ću i Ljuboviju, naravno, obići ću najveći deo Mačvanskog okruga, možda bez Šapca, ali sva ova druga manja mesta. Dakle, od Koceljeve, Bogatića, Vladimiraca, Malog Zvornika do, razume se, Loznice, Krupnja. Dakle, Rađevinu, Jadar, sve ću da obiđem - rekao je Vučić.

-Ja ću od sledeće nedelje da boravim u Podrinju, najavio je Vučić.

O poseti Makrona

- Za nas je važno da sa Makronom razgovaramo o veoma bitnim pitanjima. Pogledajte kako je podeljena poseta. Imate posetu Šnajderu što znači poziv za saradnju u oblasti inovacija, nauke, tehnologije, veštačke inteligencije i dolazak novih francuskih investicija. Obilazak onoga što je važno - završnih radova na aerodromu. Naš aerodrom postaje najveći vazdušni hab u ovom delu Evrope. Istovremeno to je pokazatelj kako će da rade francuske kompoanije na metrou, gde već izvodimo ozbiljne radove i šta dalje treba da činimo, do naše vojno-tehničke saradnje, još uvek nije završeno, besana noć je pred nama.

- Još nije zaršeno. To bi bila velika stvar za nas je bi značilo ogroman napredak u borbenoj gotovosti i vojnoj moći Srbije. Sigurnost naše zemlje. Mi nigde ne izazivamo probleme, niti to nameravamo. To je ogroman signal poverenja između Francuske i Srbije. Želimo samo da sačuvamo svoju zemlju, a time bi Srbija bila mnogostruko jača. Mi imamo jo'š jednu stavr oko koje nismo saglasni - nije to pitanje cene, to je pitanje određenih garancija, i ako to uspemo da rešimo biće u redu. Oko toga se mučimo već 4 dana, po ceo dan - rekao je predsednik o nabavci Rafala.

- Super je što Makron dolazi u Novi Sad. Ja idem sa aerodroma u Češku, tamo ćemo imati važne razgovore - najavio je Vučić.