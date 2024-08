SASTANAK O PROJEKTU JADAR: Vučić sa naučnicima u Palati Srbija - Na osnovu vaših zaključaka donećemo svoje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na sastanku predstavnika naučne zajednice.

Foto: Novosti

Reč je o sastanku o projektu Jadar.

Sastanak je počeo u 11 časova i održava se u Palati Srbija.

Prisutni su i premijer Miloš Vučević, kao i predsednica parlamenta Ana Brnabić, ministri Jelena Begović, Irena Vujović, Dubravka Đedović Handanović...

Portal o parametrima životne sredine

Biće napravljen javni digitalni portal koji će omogućiti praćenje parametara životne sredine, najavila je Jelena Begović.

Portal će dobijati informacije od fakulteta i drugih državnih institucija, najavila je ona.

Kazala je i da je prethodne nedelje, na poziv ministarstva, održan sastanak sa velikim brojem dekana i direktora fakulteta i instituta, na kojem je sagledano kako to nauka može da pomogne u svim područjima u kojima mogu potencijalno da nose neki rizik po životnu sredinu.

Vučić: Ulagaćemo više novca u nauku

Ističe da se nada da je ovo samo početak razgovora.

- Očekujem da ćemo u narednom periodu proporcijalno više novca do sada ulagati, najpre, u prosvetu, ali zatim i u visoko obrazovanje i nauku - najavio je on.

Čestitao je Vladi i istakao da je novi minimalac veliki uspeh.

Ističe da je današnja tema gotovo zabranjena i da niko stvarno suštinski ne želi da učestvuje u dijalogu.

- Svi se plaše da kažu šta misle i počastvovan sam što ovde vidim nekoliko profesora koji su smeli da izađu u javnost i da se ne dodvoravaju nikome, a što je izraz najviše građanske hrabrosti. Hvala im na tome - rekao je Vučić.

Zamolio je naučnike da se ponašaju u skladu sa svojim znanjem i obrazovanjem.

- Moram da priznam da ne razumem stav pojedinih ljudi koje država plaća godinama, a koji su na poziv države u stanju da kažu da nisu zainteresovani baš sada i da nije trenutak. A bio je trenutak da vas država plaća 10, 20 ili 30 godina? A onda je došao trenutak da nije trenutak da se državi pomogne, a pri tome vam iz države niko ne traži da se saglasite sa državnim rukovodstvom, već da se uključite u projekat, da kažete svoje mišljenje. Ako je vaš zaključak da će to da bude loše za nas, za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine... Što bismo ulazili u projekat? Ne pada nam na pamet! Od vas tražimo da se niko ne sakriva, već da ljudi izađu i kažu šta misle, šta znaju i da to potkrepe činjenica. To je pitanje građanske hrabrosti, ali i obaveze koju svako od nas ima prema državi. Meni bi bilo najlakše da podilazim narodu i da sa oduševljenjem budem pozdravljen, da budem protiv vakcina u budućnosti, da otkrijem neku novu teoriju zavere, da objasnim svima kako je vakcina užas i da budem protiv svega da bih bio voljen... Izabrali smo, ipak, neki drugi put - kazao je Vučić.

Zamolio je naučnike da budu objektivni, profesionalno pošteni i da ogromno znanje koje su stekli država može da iskoristi i primeni. Ističe da postoje i teorije zavere oko projekta Jadar, ali i objektivni strahovi.

Kaže da je interes reindustrijalizacija Srbije, ali ne po cenu zdravlja i jednog jedinog čoveka.

- Potrebna nam je i građanska hrabrost da razgovaramo sa ljudima, koji posle kampanje na društvenim mrežama imaju stavove koje teško menjaju i nisu skloni da saslušaju argumente bilo da su za ili protiv - rekao je Vučić.

Ističe da je sinoć u Beogradu na vodi video i ljude koji su protestovali da taj projekat ne bude sproveden.

- Beogradom na vodi sam sinoć prošetao i video na hiljade ljudi koji su bili protiv tog projekta, koji se govorili da će to biti potopljeno, da će zemljište da se slegne, do toga da je to najlepši prostor u kom danas uživaju. Molim vas, imamo gotovo dve godine za široku raspravu, ozbiljnu i da na osnovu vaših zaključaka u mesecima koji dolaze možemo mi da donosimo zaključke. Bez saglasnosti naučne zajednice, ne pada nam na pamet da u taj projekat ulazimo, mislim da je to važna stvar. To je stav Vlade, naš zajednički stav, i mislimo da time izražavamo i većinu, stvari moramo da rešavamo razgovorom, znanjem i činjenicama i ništa drugo ne može da nam pomogne u ovom ili bilo kom drugom slučaju - istakao je predsednik.