VUČIĆ O POZIVIMA OPOZICIJE NA NJEGU LIKVIDACIJU: Sve je izvrnuto naopačke i u svetu i kod nas u zemlji

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink osvrnuo na spot koji je pušten u emisiji a koji je na društvenim mrežama objavila predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić, u kome se nižu izjave kojima u opozicionim medijama dehumanizuje predsednik i poziva na njegovo ubistvo.

Foto: Tanjug

- Odgovoriću vam na drugačiji način. Sve je izvrnuto naopačke i u svetu i kod nas u zemlji. Negde 2015. i 2016. još su Evropa i Amerika bili dominantni sa stopom rasta i u Davosu se jedne godine prvi put se pojavio Si Điping i on u potpunosti menja narativ, matricu međunarodnih događanja. On po prvi put prigrli globalizaciju, tržišnu ekonomiju i kaže da su spremni za potpuno otvorene granice, sve ono što su bile zapadne vrednosti od 50 godina do danas. Kako je on došao i to rekao, dolazi do toga da baš to za šta su se zalagali prestaje da bude dominantna vrednost i više niko ne govori o tržišnoj ekonomiji i svi onda počinju da govore o strogo kontrolisanim procesima i da konkurenti moraju da budu zaustavljeni.

Dodaje da su istovremeno, kada se govori o slobodi izražavanja i okupljanja, došlo do hapšenja Asanža i Snoudena.

- Nisu oni rođeni u Kini. Interesantan je i Pavel Durov, negde 2018. godine kada su u Rusiji krenuli u blagi pravni progon. Tog dana kada je sve krenulo, 26. organizacija sa Zapada je potpisali zahtev ruskoj državi da ne krše slobode. Prošlo je samo pet godina ili šest, pa je potpuno normalno da ga uhapse, da traže gašenje Telegrama u zapadnom svetu. Sve je postalo obrnuto, stvari se menjaju u skladu sa njihovim interesima - kaže predsednik.