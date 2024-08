SVIMA NEKA BUDE JASNO: NEĆE BITI REPRIZE MAJDANA Intervju - Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

PROTESTI protiv iskopavanja rude jadarit nemaju nikakve veze sa ekologijom već je to pokušaj smene vlasti na silu. Litije u Crnoj Gori, na koje pojedinci aludiraju, bile su miran, gandijevski otpor verujećeg naroda na pokušaj da se otmu crkve i manastiri. U Srbiji predsednik Vučić gradi i obnavlja crkve i manastire kao u doba Nemanjića tako da poređenja sa Crnom Gorom nisu primerena. Da ovdašnji protesti imaju veze sa ekologijom, organizatori ne bi blokirali železnicu koja je najekološkiji vid prevoza. Blokade su, zapravo, njihov način da zaustave privredu, izazovu haos u zemlji i na silu promene vlast i oni to ne kriju. Ne interesuje njih ni litijum, ni Jadar, ni životna sredina, ni zdravlje, a ni građani. Samo vlast.

Ovako u intervjuu za "Novosti" govori Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uz napomenu da su najglasniji oni predstavnici opozicije koji su svojevremeno i doveli kompaniju "Rio Tinto" u Srbiju.

- Jasno je da je njihova briga za životnu sredinu samo farsa. Na protestima je bilo ljudi koji iskreno strahuju da bi rudnik mogao da zagadi zemljište, reke pa i vodu za piće jer se godinama vodi strašna kampanja laži i neistina. Upravo zato je predsednik Vučić krenuo u razgovore sa građanima, da im kaže ono što često, u moru dezinformacija i neistina, ne mogu ni da čuju. Da im kaže koliko je iskopavanje i prerada ove rude zapravo šansa za Srbiju, ali i da ova vlast sigurno ne želi da naudi svojim građanima, niti da ostavi zagađenu zemlju budućim generacijama. Kopanja neće biti ako novi tim Ministarstva zdravlja kaže da litijum može na bilo koji način da ugrozi zdravlje ljudi.

Da li se Vlada isuviše poistovetila sa projektom "Jadar"? Zašto se i najmanja dobronamerna sumnja protiv eksploatacije doživljava kao udar na državu?

- Ne slažem se sa ocenom da se Vlada "poistovetila sa projektom Jadar" jer tako možete da kažete da se Vlada poistovetila sa projektom izgradnje brzih pruga, auto-puteva, svake nove fabrike ili kanalizacije za 3,5 miliona ljudi. Posao Vlade Srbije je da obezbedi bolji život građanima, da zarađuju više, ostanu da žive u svojoj zemlji koja će biti razvijenija, bogatija.Vlada insistira na argumentima, na procenama stručnjaka i ne bori se protiv zabrinutih građana, niti se, kako kažete, najmanja dobronamerna sumnja protiv eksploatacije doživljava kao udar na državu, već se Clada bori protiv dezinformacija i zloupotreba i građana i ove teme.Hajde da kažemo da ste u pravu i da među kritikama ima onih koje su dobronamerne. Pa zar dijalog koji Vlada nudi nije mesto da se priča o tim kritikama? Zašto onda oni koju su dobronamerni odbijaju dijalog? Nije valjda stručnjak sa kojim treba da razgovaramo penzionisana glumica koja kao ekološki aktivista šeta u bundi i kojoj su i vazduh i voda bili čisti dok joj je muž bio ambasador, a sada kada nije - sve je zagađeno. Ovaj projekat samo iz moje oblasti donosi više od 1,7 milijardi evra ulaganja u drumsku i železničku infrastrukturu u ovaj kraj Srbije, kao što su rekonstrukcija, modernizacija i elektrifikacija pruge Ruma - Šabac - Loznica, ili izgradnja nove pruga Valjevo - Loznica, dužine 68 kilometara.

Zbog čega kao društvo sada ulazimo u ovaj rizik, ako "živimo najbolje u istoriji"?Privreda raste i bez litijuma koji će možda do početka eksploatacije kod nas već biti prevaziđen...

- Hajde da vidimo kako se živi. To pokazuju ekonomski podaci, znači nije možda- Srbija je prva u Evropi po stopi rasta, životni standard je na znatno višem nivou, jer je prosečna zarada 855 evra prvi put u istoriji. Sledi i dvocifreno povećanje penzija. Na računu imamo više od 700 milijardi dinara, rekordne devizne rezerve, 27 milijardi evra, nivo stranih investicija biće iznad prošle godine kada je bio 4,4 milijarde evra. Naravno da i dalje jedan deo građana živi teško i toga smo svesni. Zato moramo da radimo još napornije za dalji privredni napredak. Mi moramo još mnogo da radimo da dostignemo najrazvijenije zemlje Evrope. Eksploatacija jadarita i te kako će doprineti dodatnom ekonomskom razvoju. Pod uslovom da sve bude realizovano uz najviše standarde za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Zar treba da se odreknemo mogućnosti za ekonomski razvoj Podrinja, da proćerdamo šansu da ljudi u Jadru zarađujuplatu od 1.000 evra?I, ne bih rekao da će litijum već biti prevaziđen, jer je potražnja za njim sve veća.EU je gotovo u potpunosti zavisna od uvoza litijuma, a prema podacima Evropske komisije potražnja će porasti čak 12 puta do 2030.

Iskrenost važna na mrežama OBJAVILI ste knjigu o političkom marketingu na društvenim mrežama. Ko su, po vama, političari koji se najbolje snalaze na "Iksu", "Instagramu"... - Nije moje da ocenjujem njihov rad jer nisam analitičar. Meni je drago da je opšti stav javnosti da sam među najuspešnijim političarima na društvenim mrežama. Mogu eventualno da im dam savet: društvene mreže nisu pozornica na kojoj se glumi. Kao i u životu, budite tu ono što jeste jer ljudi prepoznaju iskrenost.

Kako vidite upozorenja Rusije i Kine da iza protesta stoji Amerika? Da li je u Srbiji zaista moguća repriza Majdana?

- U Srbiji neće biti nikakve reprize Majdana i to svima treba da bude jasno. Neće biti ni blokade železnice i puteva. Ko to ne razume neka proba u Nemačkoj, SAD ili u Rusiji da blokira auto-put. Vlast se u Srbiji neće menjati na silu, niti na ulici. Samo na izborima. A, izbore smo imali krajem prošle godine i građani su jasno rekli šta misle o vlasti, a šta o opoziciji. Što se tiče spoljne politike predsednika Vučića ona je principijelna, slobodarska i nezavisna. Negujemo dobre i partnerske odnose kako sa SAD, tako i sa EU ali i sa Kinom pa i sa Ruskom Federacijom. Nemojte zaboraviti da je politički cilj Vlade punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Projekat "Jadar" nas dramatično približava ovom cilju. To zato što ubrzani ekonomski razvoj Srbije zavisi i od realizacije projekta jer će naša zemlja da proizvodi baterije ali i električna vozila, a to će značiti da ćemo moći da vodimo samostalnu, nezavisnu i slobodnu politiku jer to mogu zemlje sa jakom ekonomijom. Zato mi je smešno kada slušam naše političke protivnike koji pričaju gluposti kako će Srbija da bude "rudarska kolonija" zbog projekta "Jadar". To kažu isti oni koji su poklonili NIS "Gaspromu", bez tendera, sa sve izvorima nafte za 400 miliona evra?! Za manje para nego što su koštale Robne kuće "Beograd". Isti oni koji nam sada pričaju o pijaćoj vodi prodali su sve izvore vode u Srbiji.

Imate li utisak, kao pojedini vaši stranački prvaci, da mnogi iz vrha SNS nedovoljno brane predsednika Vučića od napada opozicije? I da li su u tom smislu inertni i partneri iz SPS?

- Nije moje da ocenjujem koliko ko od mojih stranačkih kolega brani predsednika Vučića. Mogu da govorim samo o sebi. Činim to svuda i na svakom mestu, javno, ulazeći svesno u svaku raspravu. Ne zato što je to samo moja obaveza već zato što sam deo Vučićeve politike, zato što verujem u nju i zato što sam spreman da se borim za nju. Mogu da primetim da imamo potpredsednika stranke na značajnoj javnoj funkciji koji reč nije rekao o projektu "Jadar", ali su mu puna usta KiM jer misli da je to popularno. Ali o tome pričam sa predsednikom i na organima naše stranke.

Prošlo je 13 meseci od prestanka naplate naknada za građevinsko zemljište. Kakvi su efekti?

- Srbija je bila jedina zemlja bivše Jugoslavije i istočne Evrope koja je imala ovaj institut čiji je jedini cilj bio da se spreče investicije. Pa neće biti da su svi oni glupi a mi jedini pametni. Uprkosneos novanim kritikama zbog ukidanja konverzije, ta se odluka pokazala kao ispravna. U to nisam ni sumnjao, zato sam je tako snažno i podržao. Ukidanjem konverzije smo omogućili da se krene u nekoliko velikih projekata.Velike kompanije, poput "Filipa Morisa", Atlantik grupe i "Koka-Kole" počinju izgradnju novih fabrika zahvaljujući ovoj odluci, otvoriće se nova radna mesta. I to su samo tri primera, kojih ima znatno više, s obzirom da istraživanje NALED pokazuje da je čak devet od 10 privrednika zadovoljno izmenama zakona. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam primila je 3.848 zahteva, od čega je 2.087 rešeno pozitivno i kao rezultat došlo je do značajnog porasta građevinske aktivnosti u Srbiji.

Auto-putevi u Srbiji izgledaju veoma dobro. Nažalost, regionalni i magistralni putevi nisu u tako dobrom stanju. Kakvi su planovi za obnovu kompletne putne mreže?

- Plan predsednika Aleksandra Vučića koji ispunjavamo je da za četiri godine uložimo dve milijarde evra u lokalne i regionalne puteve, jer su oni, pored auto-puteva i brzih saobraćajnica, veoma važni za život ljudi. Sa dve milijarde evra možemo da uradimo oko 4.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva, a kada tome dodamo da Ministarstvo iz svojih sredstava radi oko 500 kilometara godišnje, u narednih četiri do pet godina moći ćemo da uradimo i obnovimo 6.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva. Budući da u Srbiji postoji oko 16.000 kilometara takvih puteva, od kojih oko 7.000 km nije u najboljem stanju,znači da sa ovim ulaganjima možemo da završimo i rekonstruišemo gotovo sve te puteve. To je nešto što će osetiti svi građani Srbije, bez obzira na to u kom delu zemlje da žive.

Kažu da je stala izgradnja metroa? Zašto?

- Prošetajte do Makiškog polja i videćete da izgradnja metroa nije stala. To govore zlonamerni, oni koji ništa ne znaju o izgradnji metroa, koji taj projekat koriste za prikupljanje jeftinih političkih poena. Metro se ne gradi preko noći. Radovi na metrou teku predviđenom dinamikom, vrlo brzo ćemo početi da gradimo stanice, a u međuvremenu smo raspisali tender za projektovanje treće linije. Pozvao sam sve kompanije, domaće i strane da se jave na tender. Za praćenje izgradnje zaduženi smo prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i ja. Obojica, zaista, pratimo kako teku radovi gotovo na dnevnom nivou, jer je ovo najvažniji projekat u Beogradu i jedan od značajnijih u Srbiji.