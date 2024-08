NEKI MORAJU JOŠ DA UČE O DEMOKRATIJI: Lazović o Đilasu - Bio je predsednik DS, a čim je ostao u manjini pocepao je kolaiciju

RADOMIR Lazović, kopredsednik Zeleno-levog fronta otkrio je šta se desilo kada je Dragan Đilas u koaliciji preglasan povodom izlaska na junske izbore.

Foto: Printscreen/Tviter

Lazović u intervjuu za Novu govori o momentu kada je Đilas u koaliciji preglasan povodom izlaska na junske izbore i da nije mogao da podnese što je bio u manjini, pa je pocepao koaliciju, umesto da prihvati volju većine.

*Bilo je teških reči koje su došle iz Stranke slobode i pravde posle vaše odluke da izađete na junske izbore. Marinika Tepić je rekla da je ljuta na vas. Kako danas izgleda vaša komunikacija, ima li uopšte bilo kakve saradnje?

Te njene izjave shvatio sam kao deo političke igre i provokaciju na koju nisam želeo da odgovorim ni tada, a ne želim ni danas i molim vas da se ne vraćamo na to. Mi smo zaista dobro sarađivali, pa i oko stvari oko kojih se ne slažemo jer je ZLF poštovao svaku odluku većine u koaliciji. Čim je došlo do situacije da su oni u manjini i da treba da se prilagode većinskom stavu, došlo je do pucanja. Nažalost, to govori i da u opoziciji ima onih koji treba da uče o demokratiji. Uostalom, pogubnost ove usiljene odluke da negde bojkotuju, negde izlaze na izbore videla se u rezultatu, jer smo svi zajedno izgubili. Da li bi danas borba protiv režima bila lakša da smo zajedno uspeli da osvojimo šest beogradskih opština i četiri velika grada, a to je bio neki minimum koji smo mogli, uz svu izbornu krađu. Ja mislim da bi. Nije mi stalo da budem onaj ko je u pravu, nego da menjamo Srbiju na bolje.

*Kako gledate na njihov zahtev da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, uz promenu izbornih uslova?

Uz svu dobru volju, ipak ne mogu da razumem kako to jedne izbore bojkotujete, ali samo u jednom gradu jer nema izbornih uslova, a u isto vreme izlazite na izbore u drugim gradovima, a odmah nakon toga pozivate na nove izbore, ali da pre toga isti onaj Vučić koji nije prezao od nasilja na ulicama da bi zaštitio mehanizme krađe izbora, sad naprasno poboljša izborne uslove jer ste vi to tako tražili. Bez obzira na to, drago mi je da su promenili stav i da se barem slažemo da se vlast mora pobediti na izborima, uz sprečavanje izborne krađe. Mi smo za saradnju u tome uvek otvoreni.

