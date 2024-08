PREVARITI NAROD I SRUŠITI DRŽAVU: Mesarović - To je vizija i cilj Manojlovića

MINISTARKA privrede u Vladi Republike Srbije i članica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović reagovala je na tvrdnje koje je izneo Savo Manojlović.

Andrijana Mesarović, Foto: Grad Novi Sad

Rokfelerov plaćenik i Kurtijev sluga opet ilustruje svoje bolesne misli, jer argumenata nema, kao što nema ni šta pametno da kaže.



Marioneta stranih finansijera i lažnih funkcionera iz takozvane države, ima samo jedan cilj, a to je da prevari narod i da sruši državu. To je njegova i vizija i misija. Uostalom, za to je debelo plaćen.Reci nam, Savo, za koliko para se prodaje obraz, ili još gore, svoj narod i država?