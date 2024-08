METE NA AMBASADE SRBIJE U AUSTRIJI I NEMAČKOJ: Kurtijev režim počeo da primenjuje sve ekstremnije poteze u obračunu sa Beogradom

U JEKU velikih pritisaka Zapada na Srbiju oko Kosova i Metohije, koje prati i stalno ugrožavanje našeg naroda na KiM od strane vlasti u Prištini, stigle su i pretnje ambasadama i konzulatima Srbije u Austriji i Nemačkoj s porukom da će biti meta terorističkih napada. Mejl iste sadržine stigao je u Beogradski centar za bezbednosnu politiku, kao i na Aerodrom "Nikola Tesla".

Foto: Novosti

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je dobio zvaničnu informaciju da je preteće poruke poslao Denis Krasnići (26) iz Švajcarske, poreklom sa Kosova i Metohije. On je naveo da se "lice trenutno nalazi na KiM, izdat je nalog da se po povratku u Švajcarsku odmah javi u policiju".

DIVI SE VESELjIJU NA FEJSBUK stranici Denisa Krasnićija, koji je slao pretnje terorističkim napadima našim ambasadama u Nemačkoj i Švajcarskoj, Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i "Aerodromu Nikola Tesla" se vidi da se divi pripadnicima terorističke Oslobodilačke vojske Kosova. On je među slikama podelio i fotografiju Kadrija Veseljija, nekadašnjeg lidera tzv. OVK koji se sada nalazi u pritvoru Specijalizovanog suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji u Hagu, gde je optužen za ratne i zločine protiv čovečnosti nad Srbima, Romima i "nelojalnim" Albancima. Na istoj footografiji je i još jedan pripadnik tzv. OVK Sami Ljuštaku, koji je takođe bio deo tzv. OVK i vezuje se za zločine nad Srbima.

Prethodno, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić govorio je da se radi o pripadniku "ekstremnih separatističkih krugova dela naše dijaspore sa Kosova i Metohije".

- U saradnji sa drugim evropskim bezbednosnim organima radi se na tome da se ove pretnje preduprede i otklone, ali ovo napominjem zbog toga što neko iz Prištine već godinama sistematski radi na stvaranju klime u kojoj je napad na sve što je srpsko prihvatljivo. Povišene su mere bezbednosti u delu naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u Evropi. To je rukopis koji je već viđen osamdesetih i devedesetih godina. Oni izaberu osobu koja, na primer, ima istoriju mentalnih problema, onda nju isture da bi izbegla pravnu odgovornost i ruku zakona, a u pozadini se često kriju organizovane grupe koje deluju sa političkom motivacijom - istakao je Đurić.

On je naveo da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti čini sve da promeni situaciju na KiM, na štetu srpskog naroda i da potpuno eliminiše srpske institucije i srpski uticaj u Pokrajini:

- Kurti pokušava sebe da profiliše kao nacionalnog lidera svih Albanaca u regionu i ne radi se samo o njegovim nastojanjima da etnički očisti KiM, već su pipci njegove politike prisutni i vidljivi i u Severnoj Makedoniji. Njegov politički pokret nije klasična politička stranka. Reč je o veoma radikalnom, ekstremnom političkom pokretu, koji je neverovatno vešt u propagandi i u predstavljanju u međunarodnoj zajednici, gde glumom hoće da zauzme poziciju tobožnjeg liberalno-demokratsko-prozapadnog pokreta, a u praksi, na terenu, sprovodi mračnu etno-nacionalističku politiku, koja je zapravo šovinistička u dobrom delu. Na KiM je uveden režim za koji, bez preterivanja, može da se kaže da je neka vrsta režima aparthejda u odnosu na Srbe.

Zanimljivo je da su ove pretnje došle tek nekoliko dana pošto su albanski političari protestima i lažnim ukazivanjem na zanemarivanje albanske manjine, želeli da destabilizuju i jug centralne Srbije. No, okupljanje u Bujanovcu nije im donelo željeni rezultat.

Pretili i pismom-bombom AMBASADA Srbije u Švajcarskoj je 2021. dobila je pretnje bombom od nepoznatog pošiljaoca. U tom tekstu je pisalo: "Ako i dalje budete pokušavali da napadnete policiju na Jarinju kod Severne Mitrovice i sve dalje negativno, onda ćete videti šta će da vam se desi i sa kim imate posla, a ja ću gledati da u narednih 48 sati pošaljem pismo-bombu koju ću sam napraviti i da vas u Bernu i vaše pretpostavljene u Beogradu svakog posebno ubijem bombom". Najpoznatiji slučaj napada na jugoslovenske diplomate je ubistvo Vladimira Rolovića. Pripadnici Hrvatskog narodnog otpora 7. aprila 1971. upali su u ambasadu SFRJ u Stokholmu i usmrtili ambasadora.

Diplomata u penziji i nekadašnji ambasador u Rumuniji i pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković objasnio je, za "Novosti", da nije prvi put da stižu pretnje našim predstavništvima.

- Imali smo više puta slične situacije vezane ujedno i za dešavanja na Balkanu. Mi uvek imamo veoma ozbiljna ponašanja kada je reč o bezbednosti diplomata, ali je država domaćin prva i najodgovornija da obezbedi kompletnu sigurnost svih srpskih predstavništava, kao što mi imamo obavezu da obezbedimo bezbednost stranim predstavništvima, što smo videli i prilikom nedavnog napada na Ambasadu Izraela u Beogradu - istakao je Branković. - Sve što se tiče pronalaženja izvora takvih ponašanja, odnosno pretnji, i preduzimanje preventivnih mera, obaveza je zemlje domaćina prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima iz 1961. godine. Informacije o pretnjama odmah su dostavljene ministarstvima spoljnih poslova zemalja u kojima se naša predstavništva nalaze.

Branković objašnjava da se na prostor ambasade primenjuje pravilo eksteritorijalnosti i da bi se upad bilo koga u dvorište ambasade, smatrao ulaskom i napadom na teritoriju Srbije.

Bivši ambasador SRJ u Nemačkoj Zoran Jeremić rekao je da treba ozbiljno shvatiti pretnje, a da je iskustvo pokazalo da su one uvek motivisane političkim razlozima.

- One mogu biti delo nekih samostalnih činilaca, ali su u principu motivisane političkim razlozima i to onih zemalja u kojima se nalaze ta predstavništva ili prema kojima su okrenuta. Ali, ako su to države koje su na bilo koji način involvirane u rešavanje kosovskog procesa ili pritiska na nas, onda to može da predstavlja značajan politički pritisak, jer često se te akcije terorizma i upravo rade preko nekih trećih lica ili organa, da ne bi svoju zemlju dovodili u tu poziciju da bude optužena za vršenje pritiska na takav način. Ali, to treba procenjivati od zemlje do zemlje ili od pretnje do pretnje - kazao je Jeremić, za "Kosovo onlajn".

Otkud ekstremista kod Kamale? PREMIJER tzv. Kosova Kurti sastao se sa kandidatkinjom za predsednicu SAD Kamalom Haris na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u Čikagu. Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer je poručio da Kurti nije otputovao na poziv vlade, već Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) koji je povezan sa Demokratskom strankom. Đurić je pisao Nacionalnom demokratskom institutu: - Smatram da je zaista veoma loše da se jednom ekstremisti omogući da koristi Demokratsku nacionalnu konvenciju u Čikagu, centralni skup američke predizborne kampanje i ceo demokratski establišment SAD kao platformu za promociju lažnih informacija o dešavanjima u našem regionu, za širenje svoje propagande.

NA ADRESE SLUŽBENIKA VLADE SRPSKE STIGAO DOPIS NA NEMAČKOM

IZ PRIŠTINE PRETEĆE PORUKE BANjALUCI

VIŠE službenika Vlade Republike Srpske dobilo je gnusne pretnje na službene mejl adrese. Pretnja je stigla u ponedeljak, i to na nemačkom jeziku, a osoba koja ju je uputila sa adrese denis98@gmx.ch Srbe je nazvala "teroristima".

- Treba vas isključiti, najradije vas obezglaviti, svašta vam raditi i pobiti vas bombom i potrudiću se da vam se to desi u roku od 24 sata - stoji u poruci.

Sve je prijavljeno policiji i radi se na pronalasku počinioca. Premijer Srpske Radovan Višković kaže da je preteća poruka deo paketa pritisaka, s ciljem da se izazove panika. On je naveo da je operater sa kojeg je stigla poruka nemački, a da je poruka došla iz Prištine.

- Naše službe rade svoj deo posla, a oni koji su dobili te poruke ne obaziru se previše na to. Nije to jedini slučaj. Ovo je nešto što je usmereno ka Srpskoj, a taj scenario se kreira u Ambasadi SAD u Sarajevu, odakle idu orkestrirani napadi - rekao je Višković za RTRS, i pozvao ljude u RS da veruju svojim institucijama, jer "jedino one mogu da garantuju bezbednost građanima na ovim prostorima".