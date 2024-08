SAD I KUĆAMA ZA "SIROČAD" MENJAJU KRVNU SLIKU SEVERA: Priština sprovodi albanizaciju nelegalnim privatizacijama i otimanjem

Dok se zabranjuju radovi na asfaltiranju ulice u povratničkom naselju Sunčana dolina, u opštini Zvečan, namenjenom izbeglim i raseljnim Srbima iz drugih delova KiM, vlada tzv. Kosova potpisala je sporazum o finansiranju izgradnje kuća u četiri opštine na severu, i to za nemanjinske zajednice - Albance, Bošnjake, Rome....

Sporazum su potpisali ministar lokalne samouprave Aljbert Krasnići i Udruženje "Siročad Balkana", koje je navelo da je cilj "podrška i osnaživanje manjinskih zajednica", a pominju se Albanci, Bošnjaci, Turci, Romi, Aškalije, Egipćani... Srbi se ovom sporazumu ne pominju, jer čine više od 95 odsto stanovništva na severu KiM.

- Sama činjenica da taj projekat izgradnje kuća na severu KiM ne realizuje Ministarstvo za povratak, već ono za lokalnu samoupravu, a da ne obuhvata Srbe, ukazuje na nameru prištinskih vlasti da albanizuju sever KiM, i to na perfidan način. U ovom slučaju "maska" je izgradnja kuća za navodnu siročad - ističe, za Novosti, Aleksandar Arsenijević, iz Srpske demokratije.

On podseća da je tzv. kosovska Agencija za imovinu već "prodala" ili "dala u zakup" na desetine lokala nekadašnjih srpskih javnih preduzeća u samom centru Severne Mitrovice i to Albancima. Objašnjava da ima slučaja da su neke od lokala bez znanja nekadašnjih vlasnika znatno ranije kupili, takođe, Albanci i da ih sada samo "preuzimaju":

- Neki od albanskih privrednika su mi rekli da postoji jak pritisak na njih od režima u Prištini da sada otvaraju lokale koje su ranije kupili, a dosad su ih davali u zakup Srbima.

Iz Udruženja privrednika severa Kosova i Metohije opominju da albanski privredici na sve načine uništavaju poslove srpskih privrednika, otvarajući svoje biznise na severu Kosova i Metohije.

Ciljali GI SDP

GRAĐANI Severne Mitrovice uvereni su da iza kupovine objekata stoji vlada tzv. Kosova koja ta to daje novac albanskim biznismenima.

- Niko ne može da me ubedi da je Albanac, koji je za 125.000 evra otkupio kuću u kojoj je sedište stranke GI SDP Olivera Ivanovića, to uradio zato što mu je stalo do te kuće - kaže nam žena iz zgrade koja se nalazi u istoj kući gde je bilo sedište GI SDP.

Nezvanično saznajemo da je u planu otkup još jedne kuće u kojoj se nalazi lekarska ordinacija, a na tom placu će se graditi zgrada.