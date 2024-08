PROFESORKA OBJASNILA: Razgovor Vučića sa narodom nije kršenje Ustava, on je dokazao svoju političku zrelost, a iziritirao mrzitelje! (VIDEO)

PROFESOR doktor Dragana Mitrović - profesorka Fakulteta političkih nauka, istakla je gostujući u jutarnjem programu na televiziji Prva da razgovor predsednika Aleksandra Vučića sa narodom ne predstavlja kršenje Ustava.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Razgovor predsednika za građanima u Malom Zvorniku je retko zabeležen gest političara kod nas. Ako analiziramo taj gest predsednika Vučića, to je njegova velika prednost što on nema problem da ode na teren i da direktno razgovara sa ljudima i da na vrlo strpljiv i pristojan način sasluša različite probleme ljudi. To je njegova velika prednost i sigurno je iziritirao dodatno svoje kritičare i mrzitelje. Ovo je bio izuzetno dobar potez predsednika, 4 sata je razgovarao sa njima i to je za njega veliki plus! On je dokazao političku zrelost time što je meštanima rekao da rudnika neće biti ako oni to ne žele. Direktan susret sa ljudima nikako ne može biti kršenje Ustava! - navela je profesorka.

Pogledajte priloženi snimak:

PROFESORKA OBJASNILA: RAZGOVOR VUČIĆA SA NARODOM NIJE KRŠENJE USTAVA, ON JE DOKAZAO SVOJU POLITIČKU ZRELOST A IZIRITIRAO MRZITELJE!



Prof.dr Dragana Mitrović - profesorka Fakulteta političkih nauka:



"Razgovor predsednika za građanima u Malom Zvorniku je retko zabeležen gest… pic.twitter.com/7yu1C4PMhB — Detektor laži (@LaziDetektor) August 17, 2024