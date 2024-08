MILIJARDE EVRA JE ULOŽENO U MOJE RUŠENJE Vučić: Moj otpor za slobodarsku i uspešnu Srbiju biće najžešći mogući

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je manifestaciju "Dani proje i sira" u Medveđici gde je istakao da je ogroman novac uložen za njegovo rušenje.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Nikada ne potcenjujem nikoga, samo nemojte ni da precenjujete nikoga. Ogroman novac je uložen u moje rušenje već prethodnih 7 ili 8 godina, kad je postalo jasno da Srbija ide putem svoje nezavisnosti i samostalnosti. Ogroman novac. Samo pogledajte u medijske sadržaje i u sve drugo to je, ne stotine miliona evra, već milijarde evra. Samo to izračunajte, a neću da pričam o svemu drugo. Ako u prvih šest ili sedam meseci imate 78 miliona evra uloženih kroz ovaj nevladin sektor i to ne svaki nevladin sektor već ovaj veoma politički orijentisan i antidržavno orijentisan NVO, onda vam je jasno o koliko novcu pričamo. Reč je o ogromnim parama i reč je o ogromnom pritisku na našu zemlju, ali to je sve ok - kaže Vučić.

- Nikad protivnika ne saterujte u ćošak. To su Britanci uvek znali kako da izvedu. Postavite uvek nekome izlaz, ili pacova kad saterate sa sve 4 se brani jer nema gde da ode. O tome je i Putin pričao 2010. da mu je najteža borba bila sa pacovom. Ja nikad svoje protivnike ne ostavljam u uglu. Uvek ih pustim da se izvuku, bez plena, ali se izvuku. A moj otpor za slobodarsku i uspešnu Srbiju i bez saterivanja u ćošak biće najžešći mogući - istakao je Vučić.