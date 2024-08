VUČIĆ U MEDVEĐICI: Predsednik na manifestaciji "Dani proje i sira"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće manifestaciju "Dani proje i sira" u Medveđici.

Foto: Printskrin/Pink

Predsednik je po dolasku obišao štandove i razgovarao sa građanima. Nakon toga razgovarao je sa predsednikom opštine:

- Video sam ti spisak želja. A imaš ih još? Kanalizacija ti je 980 miliona, voda ti je skuplja, a putevi najskuplji. Ima put prema Boru i Majdanpeku koji mora da se radi. Mi smo uradili ovaj put preko Petrovca, Ždrela do Kripoljin, i Krepoljin- Žagubica smo uradili. I Krepoljin Despovotac smo uradili. Još fali taj deo puta Žagubica - Bor, on je važan i naravno ovde Milatovac, videli ste put koji je 3 metra širok a loš asfalt. Nego kako god da okrenete to je opet milijardu, nešto 500 miliona, nešto 350. Kad biste u svako selo mogli po 10 miliona, gde bi kraj bio - kaže predsednik i dodaje:

- Važno je da razgovarate s ljudima, ovde imate mnogo problema. Hteli su da ugasimo rudnik već 12 godina, toliko odolevamo. Ne bi imali posla, to bi desetine, da ne kažem stotine bez posla ostali. I to smo držali koliko smo mogli. Ovaj kraj je fantastičan za turizam. Ali, nije iskorišćen. Mi smo tek tokom korone počeli da otkrivamo svoju zemlju - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da Žagubica ima mnogo potencijala.

- Veličanstvena priroda, ljudi govore "pa šta možeš u Boru", sad ćemo od NIS-a gledati da otkupimo od Rusa, gre je Milošević pokušao da napravi pa nije uspeo, da otkupimo to pa da vidimo da damo nekome da tamo napravi elitni sadržaj. Damo zemlju na tender pa neka neko napravi hotele. Istočna Srbija je veličanstvena, ali džabe kad su nam svi otišli u Italiju, Nemačku, Švajcarsku.

- Kad su dolazili Đinđić i Koštunica ljudima su nudili kikiriki. Imamo kinesko-strateškog partnera od kojeg Bor danas dobro živi. I u Bor i u Majdanpek odlaze ljudi na posao odavde.

O lažima opozicije i protestu

- Nema tu taktike, nije tu pitanje političkih stranaka. Upravo onome čemu formalno nisu namenjeni, ali govorićemo o tome. Proučavao sam prethodna tri dana koliko je novca u našu zemlju ušlo različitim političkim nevladinim organizacijama, rekordni iznosi novca. Čak sam rekao da to počnemo da vodimo kao strane direktne investicije, našalio sam se. To bi trebalo da vodimo kao značajan udeo, reč je o desetinama i stotinama miliona evra, ne dinara, već evra. Tako da će biti interesantno narednih dana, saznaće se kako to ide i funkcioniše. Kad pitam pa šta će neko da platite 105.000 evra neki nešnal endaunment ili neka tobož dobrotvorna, a u stvari je strana služba u belim rukavicama, što plaćaju protest od 105.000 evra. To je njihov interes u minicentralama, da ih ne bude u Srbiji ili da ih bude? Što tolike pare daju? Ono sve pare spolja, tako da biće interesantno.

Na pitanje o tome kako komentariše to što je Ministarstvo spoljnih poslova NR Kine objavilo da postoje dokazi da iza protesta od prošle godine stoje američke službe, VUčić kaže:

- Tražio sam kompletan izveštaj jer tu ima mnogo stvari za druge zemlje i druge entitete. Pažljivo ćemo da proučimo sve što je vlada Kine objavila. Jedino što mogu da kažem je da je mnogo toga čudnog bilo, i prošle i ove godine, mnogo čudnih stvari. Ako vi kažete nekome "dve godine nema kopanja", a vi nastavljate da insistirate na tome, čudno je. Čudno je da je ovo jedina zemlja na svetu u kojoj su najbrojnije demonstracije pokrenute posle masovnog ubistva koje je izvršio neki monstrum i to u školi i koja je imala i čuvara i sve drugo i gde nikakve krivice državni organi nisu imali. Kako se to nije dogodilo u Hrvatskoj sad kad je sedmoro ljudi ubijeno tamo? Vrlo čudno, mnogo čudnih stvari. Ja ne mogu da kažem da su u pravu, ne mogu da kažem ni da nisu u pravu. Pažljivo proučavamo, ali će biti vrlo interesantno kada budete videli, iako nije sve transparentno, jer oni imaju tzv. bojler organizacije u koje ubace novac, a onda kroz istu banku ubacuju i u kešu prebacuju deo novca, ali ćete videti da je ogroman novac ubačen u našu zemlju, sa nesumljivim ciljem destabilizacije Srbije, ali neka ljudi procene.

- Na putu za Žagubicu. Radujem se susretu sa divnim ljudima iz Braničevskog okruga. P. S. Znam da ih od mog dolaska, mnogo više zanimaju novi putevi - napisao je predsednik na Instagramu pre dolaska.