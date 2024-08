PRESUŠILE I CEVI I KORITA, LJUDIMA SU CISTERNE SPAS: Cela Srbija "gori" na plus 40, u više opština uvedena vanredna situacija

U više opština na snazi je vanredna situacija. Opština Majdanpek proglasila je vanrednu situaciju zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je doveo do nestašice vode za piće i smanjene isporuke vode građanima. Uvedene su restrikcije pa građani vodu imaju četiri sata dnevno. Štab za vanredne situacije doneo i naredbu kojom zabranjuju nenamensko korišćenje vode iz vodotokova koji snabdevaju vodozahvat Pustinjac odakle se Majdanpek snabdeva vodom.

- Zbog nestašice vode zabranjuje se stanovnicima opštine Majdanpek nenamensko korišćenje pijaće vode i vode iz vodotokova koji su pritoke reke Pek za polivanje bašta sa povrtarskim i drugim kulturama, za pranje i polivanje ulica i javnih površina, pranje automobila, zalivanje cveća, travnjaka i slično - navodi se u ovoj naredbi.

Majdanpečanima, Javno preduzeće "Vodovod", vodu isporučuje dvaput dnevno, od 6 do 10 i od 14 do 17 časova. U prodavnicama je zbog nestašice vode povećana potražnja za flaširanom vodom.

"Celzijus" još ostaje visoko

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u Srbiji do kraja sedmice biti veoma toplo. I danas će maksimalna temperatura biti od 37 do 41 stepen, u nedelju od 33 do 38, a od početka sledeće sedmice od 29 do 36 stepeni Celzijusa. Temperatura će početkom naredne sedmice biti u manjem padu i u intervalu od 31 do 34 stepena, navodi RHMZ.