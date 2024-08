UČESNICE I GOVORNICE PROTESTA POSTAVILE PITANJE VUČIĆU: Ovo je odgovor predsednika Srbije

GRAĐANKE Zorana Petković i Sanja Sakan, koje su u Malom Zvorniku, postavile pitanje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću bile su govornice na protestu 9. avgusta.

Foto: Printskrin

Istakle su zabrinutost zbog potencijalnog zagađenja životne sredine.

- Priroda je dinamičlan i kompleksan sistem, niko ne može da garantuje da toksični elementi neće da se oslobode u prirodu - istakla je ona i dodala je da još jednom treba da se o ovome razmisli.

Petković, istakla je da od ovoga zavise naredne generacije i pitala na koji način i kako će se razvijati projekat.

- Mislim da treba dobro odmeriti i da ljudi koji budu doneli bilo kakvu odluku treba dobro da razmisle i imaju odgovornost i prema svojim naraštajima - rekla je ona i istakla da se preko medija dobija štura slika.

- Gospođo Petković, hvala vam i posebno mi je drago što ste došli i vi koji ste učestvovali u protestnoj aktivnosti. Ja gospođo Sakan nisam stručan ni hiljaditi deo koliko vi. Nema pojma šta bih odgovorio na pola ovih stvari, ali ima nekih na koje znam šta da vam odgovorim. Ja ne znam sve oko toga šta je silikat, da li je kukuruz suv ili nije. Zato ću vam nešto predložiti. Znam da nije sasvim istinito da rudnika litijuma nema pored gradova - naveo je Vučić.

- U Finskoj je na 3km rudnik litijuma od grada udaljen. Puna je realizacija samog projekta tamo. Što se tiče sumporne kiseline, reč je o opasnim materijama, kao i sa drugim hemijskim jedinjenjima. Zato smo dogovarali smo se o specijalnoj i posebnoj pruzi samo za provođenje takvih materija, gde niko ne bi bio ugroženi i gde ne bi prolazili kroz naseljena mesta. Dakle, to je jedan od razloga. Kao što znate sumpornu kiselinu koristimo svugde. Neretko je i domaćini koriste kada hoće da poprave svoj rod. Ja vam predlažem - ovo je naša zemlja, svih nas. 1. Niko neće da radi bilo šta i ništa se neće odigravati dok se ne budemo sami uverili da će priroda da nam bude zdrava i čista, da će moći normalno da se nastavi život. Jer zarada nikada nije bila i ne sme da bude važnija od zdravlja. Postavljam samo pitanje kako su neki pomislili da postoje ludaci u Beogradu i ludi Vučić koji bi voleo da se zarađuju pare, a da nam se deca ne rađaju normalna? Da li stvarno verujete u to? Da li mislite da je neko lud da bi to uradio? Nema takvog. Ja vas molim - mi smo spremni da vas stavimo na čelo nekog ekspertskog tima, baš tog koji će da se bavi kontaminacijom zemljišta, gde ste dali značajan doprinos svojim naučnim radom, i nećete da budete preglasani nijednog trenutka. Ja više verujem vama nego ljudima iz Rio Tinta.

- Ovo je moja ponuda za vas. Kontaktiraće vas ljudi iz Vlade i moj šef kabineta, molim vas preuzmite odgovornost. Ako vi kažete nema, ja ću poslušati vas, imate moju reč. Ja ne znam te stvari koje vi znate. Ako vi kažete ne može - ja ću reći ne može.