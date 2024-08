NAROD SE VEĆ OKUPIO: Vučić danas razgovara sa građanima u Malom Zvorniku (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa građanima Malog Zvornika. U sali Skupštine opštine Mali Zvornik predsednik će se sresti sa svim zainteresovanim građanima na čija pitanja će odgovarati, bez zabranjenih tema i bez ikakvih unapred dogovorenih pitanja.

FOTO: Novosti

Veliki broj građana već se okupio ispred Opštine Mali Zvornik kako bi sačekao dolazak predsednika Vučića.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

- Dolazim da čujem i saslušam narod. Pozivam sve građane Malog Zvornika i okolnih mesta na razgovor u sali SO Mali Zvornik sa početkom u 18 časova. Pristup je slobodan i svi su dobrodošli - rekao je Vučić.

- U saopštenju opštinske uprave rekli su da će moći da uđu oni koji se prijave do ne znam kog trenutka. Svi ćete moći da uđete. To nisu kontrolisani razgovori, to su istinski i suštinski razgovori. I nećete morati da govorite samo o litijumu, kako su oni rekli. Moći ćete da govorite o čemu god hoćete. Možete da kritikujete svog predsednika, možete da izgovorite šta god hoćete, potpuno slobodno. Ja sam se spremio, mogu da budem sa vama satima i čitavu noć ako bude potrebno. Hoću da vas čujem, hoću da vas slušam. Živela Srbija - napisao je Vučić danas na svom zvaničnom Instagram nalogu.