OPOZICIONI NOVINAR NAPAO NIKOLU JOKIĆA: ''Zapamtio sam mu to što otvoreno podržava Vučića'' (VIDEO)

Foto: AP Photo/Jed Jacobsohn

- Koliko god se mi svi poklonili Nikoli Jokiću u sportskom smislu, nije mu trebalo da daje podršku Vučiću a to je uradio vrlo otvoreno. Ja ne razumem zašto. On verovatno ima svoje razloge ali mislim da mu je deo javnosti to zapamtio, ja jesam!

Zoran Preradović - propagandista Junajted Grupe, napao Nikolu Jokića preko Nove S:



Izjavio je Preradović, na zaprepašćenje ljubitelja sporta i vernih navijača najboljeg košarkaša današnjice.