KURTIJU MOST NIJE CILJ, VEĆ DA OTERA SRBE: Intervju - Zlatan Elek, predsednik Srpske liste

Ovo u intervjuu za "Novosti" upozorava dr Zlatan Elek, predsednik Srpske liste, a povodom namere Prištine da možda već ove nedelje otvori most u Mitrovici uprkos protivljenju naših sunarodnika.

Sa velikog protestnog skupa u Kosovskoj Mitrovici poslata je jednoglasna poruka međunarodnoj zajednici, ali i Kforu da spreče otvaranje mosta jer to vodi progonu našeg naroda...

- Krajnje je vreme da međunarodna zajednica deluje. Upozorenja, apeli, preporuke i saopštenja u očima Kurtija deluju kao slabost, a ne iskrena namera da se zaustavi progon Srba i stvaranje etnički čistog Kosova bez Srba. Srpski narod je na protestu jasno, plebiscitarno, slobodne volje, jedinstveno rekao "ne" otvaranju mosta koji je simbol stradanja srpskog naroda u prethodnih 25 godina. Stotine Srba je ranjeno, a više njih ubijeno u više od 1.000 etnički motivisanih napada na tom mostu. To je dovoljan razlog da Kfor, Euleks, ali i predstavnici Kvinte zaustave Kurtija u njegovoj nameri. Kapaciteta za tako nešto imaju i želim da im poručim da poslušaju stav naroda, sve drugo može nas voditi u nepredvidiv razvoj događaja.

Iz Brisela stižu poruke da bi Prištini mogle da budu pooštrene sankcije zbog zatvaranja pošta i najave otvaranja mosta? Verujete li da će EU konkretnije kazniti jednostrane Kurtijeve poteze?

- Sadašnje sankcije Kurtija brinu koliko i lanjski sneg. Ako je dobro poznato da je on populista, bez ikakvog pozitivnog rezultata za Albance koji su glasali za njega, jedini način da sakupi glasove je nacionalistička agenda koja za cilj ima terorisanje i progon Srba. Zato međunarodna zajednica treba zaustavi zlo koje sprema. Stavljanje Kurtija na crnu listu, aktiviranje Kfora kako bi preuzeo bezbednost na severu, zahtev Kforu za povlačenje specijalnih monoetničkih albanskih jedinica sa severa - to su sve konkretni potezi koji bi zaustavili Kurtija i sačuvali Srbe i sever.

Ukinuta su nam sva prava

A JESU li Srbi jedini narod kojem je oduzeto pravo da se pobuni, pošto se i za to hapsi? - Nema tog ljudskog, političkog, ekonomskog prava srpskog naroda koji Priština ne krši. To je nezabeležno institucionalno nasilje. Mi nemamo problem sa Albancima, već sa Kurtijevim režimom koji želi da protera sve srpsko, pa je uspeo da ukine dinar, lekove, srpske banke i poštu, srpsku štampu, ćirilicu, pravo na slobodu govora, na pravično suđenje, na slobodno uživanje imovine, sportske i kulturne događaje, srpske parlamentarne i predsedničke izbore... I sve to u prisustvu Unmika, Euleksa, Kfora i predstavnika zemalja Kvinte!