BRNABIĆEVA PRUŽILA PODRŠKU BRANKI LAZIĆ: Novinarska i medijska udruženja treba da se samoukinu ako na ovo nasilje ne reaguju (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je putem svog Iks profila punu podršku novinarki Informera Branki Lazić koju su u subotu uveče, tokom blokade železničke stanice Prokop, lažni ekolozi i Đilasovi uposlenici Ivan Bjelić i Nikola Ristić brutalno napali i maltretirali.

Foto: Printskrin

- Novinarska i medijska udruženja treba da se samoukinu ako ne reaguju na napad, vređanje i maltretiranje novinarke na zadatku kakvo smo, nažalost, imali prilike da vidimo tokom Šolakovih protesta u Beogradu. Čekamo i reakciju stranih udruženja koja, kao po naredbi, reaguju u svakoj drugoj situaciji pa i kada dašak vetra pokvari frizuru njima omiljenim novinarima, kao i svih međunarodnih organizacija koje se bave slobodom medija. Zamislite da je neka novinarka N1 ovo doživela na bilo kom skupu koji je organizavala SNS Srbije? Znam - nezamislivo je, ali zamislite kakvi bi to vapaji bili od Maje Sever do Novinara bez granica, Novinara u svemiru i ostalih postojećih i nepostojećih udruženja. Puna podrška Branki Lazić, novinarki Informera. To se zove hrabra žena, profesionalac. Wake up call - navela je Brnabićeva.

