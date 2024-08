VUČIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI POVODOM NASILNIH PROTESTA I BLOKADA: To je deo hibridnog pristupa i izvođenje obojenih revolucija (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Palate Srbija povodom protesta i blokada železničkih stanica Prokop i Novi Beograd.

Foto: Printskrin

Pitanje novinara

Vučić je istakao da novinarki Tamari Skrozi ništa nije rekao, već ona njemu.

- Oni vam kažu 'e trebalo te ubiti' i ja na to ne reagujem, ćutim. I onda 'e ti si odgovar ako joj se nešto desi', e to su trikovi Gašpara i stranih službi - rekao je on.

Vučić je potom pričao o hrvatskim medijima, te citirao vladiku Sergija.

- "Dokle god oni razapinju Vučića na krst, ja znam da on nešto dobro radi za srpski narod.", citirao je Vučić i dodao:

- Dok god sam im ja jedina meta, pomalo sam zadvovoljan. Onda kada ne budem bio zapitaću se gde grešim i zar ništa dobro za narod ne činim pa me Hrvati ne pominju. Ne govorim o svima već o pojedincima i medijima, kojima ovaj kriminalac Šolak upravlja - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da policija nije nikakvo nasilje sinoć upotrebila, na šta je Dačić dodao da čak ni jedan pendrek nije korišten.

Predsednik Vučić kaže da Vlada može uvek da uradi šta hoće, ali da njegov stav neće da promeni niko osim razgovora koji će trajati dve godine.

- da slušam ove gluposti od jue, o 40 rudnika, samo da kažem nemojte da pričate gluposti i lažete narod više - kaže Vučić.

- Prekinite sa izmišljotinama. Govorim o političarima, vi ste samo tu da navijate - odgovorio je Vučić na pitanje Euronjuza.

- Jel se vi šalite sa Srbijom? To je bukvalno za ludnicu, a vi hoćete da ja to prihvatim kao argumentaciju - kazao je Vučić.

- Samo nemojte vikom i drekom, jer ja to ne mogu da slušam... Jeste videli koliko ljudi ej krenulo da napušta kad su čuli to. Dakle nije nikakav problem, nego su vaa svaki protesti najveći. Očigledno da postoji briga ljudi na zapadu Srbije - kazao je Vučić.

Dodao je da u Beogradu niko nije zabrinut za litijum već to koriste kao politički rekvizit, tamo gde stvarno postoji zabrinutost razgovaraće sa ljudima.

- Nemojte mi samo argumentaciju iz Trećeg oka i vanzemaljce to ne mogu da prihvatim - kazao je Vučić, te naglasio da samo prihvata naučna mišljenja.

Vučić je kazao da juče nije bio problem u anarhitnima i marksistima, te da je problem u neodgovornim političarima.

- To kada su me prebili, samo smo hteli da proštemo do RTS-a. Meni ovako nešto nije palo na pamet, za sve te godine u opoziciji. Nikad mi na pamet ti idiotluci nisu na pamet pali - kazao je Vučić.

Vučić je pomenuo i štrajk glađu Tome Nikolića i da je jedva čekao da prođe to i da dođu izbori, na kojima su i odneli pobedu.

- Političar mora da ima odgovornost - jasan je Vučić, te pomenuo da se unapred znalo kakav je plan opozicije, te da su radili protivzakonto shovno tome da ima ljudi koji su povređeni u udesima koji su nastali zbog blokada.

- Zamislite da je neko stao na prugu a dispečeri nisu mogli da zaustave voz? Šta ste time dobili, ništa, zato vam trebaju odgovori poltičari koji u tome neće da učestvuju - rekao je Vučić.

- Sinoć bolje da sam 'Slagalicu' gledao nešto bih naučio, nego što sam to gledao - rekao je Vučić.

Vučić smatra da organizatori protesta i nemaju nečiji podršku, već ih drugi koridte za njihove interese.

- Žao mi je Branke Lazić i ono što je doživela veoma imbecilno ponašanje, polivanje vodom, guranje sendviča u usta, žao mi je zbog imbecila koji ne znaju kako da se ponašaju prema ženi... Vidite kakvo je to zavitlavanje javnosti, ovo nije naslov od danas, to je rekao Oliver Dulić 12.02.2012. i to je bio izborni adut oni koji danas ruše Srbiju 'milijarde evra u srpskim rudnicima', glasio je naslov - pokazao je Vučić te dodao da tada nije bilo problema.

- Mnogo vremena je pred nama, tehnologija napreduje, i zato sam spreman da sve zajedno sagledamo - rekao je Vučić te za kraj čestitao svim srpskim sportistima na osvojenim medaljama, te poželo vaterpolistima da pobede Hrvate.

Dačić je istakao da se direktor policije bira na konkursu.

Obraćanje predsednika

Na početku obraćanja istakao je da će se odim njega obratiti i ministar Dačić o jučerašnjim dešavanjima.

- Vezano za jučerašnji skup u Beogradu, što se sadržajnog dela tiče pokušaću što manje o tome jer bi svakako moja ocena bila negativna, ali ponekad ćutanjem ili time što nećete suvišne reči da izgovarate učinite uslugu i sebi ne samo drugima - rekao je Vučić, te dodao da je skup protekao u demokratskoj atmosferi.

Istakao da je da je na kraju skupa došlo do situacije koja se i očekivala, kada je nasilje prevladalo i izvrešenje teških krivičnih dela.

- Zauzimanje međunarodne pruge, zaustavljanje Gazele nisu bili doprinos demokratiji već njeno izvrgavanje ruglu i provođenje terora manjine nad većinom - rekao je predsednika te čestitao policiji i bezbednosim snagama na bezbednosti i poštovanju svih prava onih koji nisu poštovali prava drugih ljudi.

- Drugačije bi se svi oni proveli u nekoj zapadnoj zemlji - dodao je.

- Čulimo smo da je cilj uništenje privrede... Ko su ljudi koji žele da naša privreda strada? Razumem direktne prenose u Kurtijev medijima, razumem oduševljenje kako kažu u "Slobodnoj Bosni" borba protiv Vučićevih zlodela, pa tu su Jutarnji list, pa Direktno, pa Dnevno zakođe o građanskom ratu u Srbiji, nadaju mu se... kažu 'jedana uatokrat želi devastiirati prirodu da ostane na vlasti'.. Razumem njihovu želju da Srbiji bude lošije... Svaki normalan čovek može to da razume, ali nisam razumeo zašto ljudi koji žive u ovoj zemlji žele da unište privredu. Valjda kad uništimo privredu onda će da skole sve - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio sa su nekoliko puta sve njih pozivali na razgovore, ali da to niko nije želeo.

- Mislili su da je razgovor pretnja... a rešenje je uvek u razgovoru. Ne rešavate batinjanjem i prognom. Žao mi je što nisu želeli da razgovaraju - kazao je Vučić te dodao da će otići u svako mesto kako bi razgovarao sa ljudima.

- Neću da pravim velike mitinge, da pokažem koliko više ljudi mogu da skupim... Ne ići ću da razgovaram sa običnim ljudima o strahu njihovom koji postoji - kazao je on.

Pojasnio je da je noćas napravio analizu, te da je imao dodatne sastanke noćas oko pola jedan sa ljudima iz policije.

Vučić je pomenuo da je Dragan Šolak jedan od ključnih osoba koja podgreva ovu celu situaciju iako uopšte ne živi u Srbiji.

- To što su pričali je aposlutno netačno, bilo me sramota da odgovaram na takve gluposti... Prvo još ne znam jel idemo u to ili ne, neke smo studije dobili neke ne. Sa početkom kopanja se završava moj mandat. Da li stvarno ljudi misle da sam lud da uradim nešto protiv svog naroda. Vi više voliite zemu nego ja? Zbog čega, jer ste tako smilili? Ili imate više informacija nego ja, e pa teško? Mislite da sam glup i da ne vidim kako su se radovali Zapadnjaci ovome? Hteli su da ubiju sve muve jednim uadrcem, jedan da sklone Vučića druga da se oni pitaju oko Jadarita - kazao je Vučić te dodao da će uraditi sve da čuva prirodu i zdravlje naše dece.

Foto: Printskrin

Dodao je da su obrazovali stručni tim, na šta mu je opozcija odgovorila stavovima Seke Aleksić, Toplaka i Cece Bojković.

- Oni valjda znaju bolje od struke... Pa to nije moguće - jasan je Vučić.

Predsednik je istakao da su priče o sumpronoj kiselini gluposti, jer ne postoji sfera u svetu u kojoj se ona ne koristi.

- Nema ničega bez sumporne kiseline... Ona se ovde koristi u zatvorenom sistemu ispod tačke ključanja. Nema isparenja ni supomrnih kiša nemojte da lažete više - kaže Vučić.

Predsednik je dodao da i dalje postoje nepoznanice, bar još 2 godine neće biti kopanja i da se postavlja pitanje zašto hoće nešto na silu a zanju da bar 2 godine neće biti kopanja.

- To je deo hibridnog pristupa i izvođenje obojenih revolucija. Mislite da ste iznenadili nekoga... Uvek smo bili uzdržani, bez nasilja obezbedili poredak u zemlji, bez problema... U rudniku ne postoji tena jalovina, koji spominju - kazao je Vučić.

On je dodao da postoje glavni funkcioneri među organizatorima protesta koji su oišli da se brčkaju u more.

- Ja se samo borim za istinu i da razgovaramo... Biću najgori mogući policajac za Rio Tinto... Gori ću im biti ja nego oni koji se toobože bore protiv njih, a žele bez izbora da se dočepaju vlasti... Zbog njih kaže da sam spreman da idem da razgovaram. Pogledjate paradoks, blokirali železnicu a ne postoji ništa ekološkiji čistije za prevoz od pruge.... Drago mi je da je Marinika imala priliku da sedne i konačno vidi kako izgleda moderna pruga i vozovi - pojasnio je Vučić.

Vučić je još jednom ukazao da program opozicije ne postoji te da je jedan cilj, a to je njegovo rušenje, te naglasio da će krivci za nerede biti krivično gonjeni.

- Ja se rukovodim ineteresima Srbije i niko i ništa vipe na kugli zemaljskoj. Moja kancelarija je otvorena uvek, mogu da mi prenesu šta misle da je loše i da razgovaramo o činjenicama, ne o teroijama zavere. Mogu o referendumu na teritoriji Grada Loznice ili cele Srbije, samo se plašim da će uvek gledati da izbegnu glasanje - kaže Vučić.

15. počinju razgovori koji će voditi Vlada oko minimalne cene rada u Srbiji, zajedno sa sindikatima.

- Važno je da izađemo u susret onima koji imaju minimalne zarade, a njih je sve manje u Srbiji... Da osete brigu države... Imamo za 16% više stranih direktnih investicija u zemlji i to generiše naš rast i doprinosi daljem anpretku zemlje. Takođe 2021. BDP je preko 600 evra po glavi stanovnika a ove godine očekujemo više od 11 hiljada - rekao je.

Vučić je ukazao da 14. i 15. očekuje nerede na KiM i nasilno otvaranje mosta na Ibru, te da će biti angažovane i strane agenture, te je pozvao KFOR da to ne dopusti i odradi svoj posao.

- Posebno vidim zabrinutost u Zapadnoj Srbiji i ne treba vam pamet da vidite da je bilo 50% ljudi u Čačku nego u ostalim gradovima zajedno tipa Leskovucu i Boru. Vidite zabriniutost i u manjim mestima. Drugi su motivi Beograd, Novi Sad i Niš, ali ne bih da poažem protivnicima, ali sam siguran da će opet da omaše u svojoj analizi - kazao je Vučić te dodao da će obići svako od tih mesta i pričati sa ljudima.

- Čim ne budem predsenik jedno godinu dana više mi nećete psovati majku, već pitati 'e gde je Vučiić?' to tako ide, takav je život... Samo se zapitajte da li bi u regionu bili protiv jadarita i Vučića da to nije bar malo dobro za Srbiju, posebno kada im vidite druge stavove po pitanjima KiM, Srebrenice i drugih - kazao je Vučić.

Posle Vučića se obratio ministar Dačić.

Dačić je istakao da su se tokom inetervecija držali policijskih ovlaštenja te da niko nije povređen i da je time pokazano da ne žele nikakve sukobe.

- Mirno okupljanje je slobodno i to policija nikad neće sprečavati, ali je ograničenje to da ne sme da se krši Zakon... Postoji Zakon kojim se reguliše kako se prijavljuje održavanje skupa - rekao je Dačić te pokazao prijavu skupam koji je privaljen 30. jula kao stacionarni za subotu 10, te je 7. avgusta Nebojša Petković u čije ime je dopunu predao Marko, dodali su da osim stacionarnog dela počinje šetnja s Terazija do raskrsnice sa Višegradskom i da je trahanje skupa maksimalno dva sata.

Foto: Printskrin

Dačić kaže da je procena policije bila da se okupilo oko 27 hiljada.

- Sve što se desilo nakon skupa je pokazalo razliku između mirnog okopljanja i javnog pozivanja na remećenje reda i mira, čak i da se upotrebe kamenice - kazao je Dačić te pomenuo da je bilo poziva i an protivpravnu borbu zarad ostavrivanja ciljeva.

Kako kaže nekoliko puta su ih upozoravali na ponašanje, ali da nisu žeeli da stanu.

- Ukupno je dovedeno 14 lica zbog sumnje da su izvršili krivična dela - rekao je Dačić te pomenuo da među privedenim ima i stranih lica.

Kaže da policija radi na identifikaciji drugih lica i da će biti podnete prijave protiv svih, i na kraju je zahvalio policiji na visokoj profesionalnosti, te da je na nogama više od 2.000 policajaca.

Podsećamo, na nasilnim protestima u Beogradu, koji su održani pod izgovorom protivljenja iskopavanju litijuma u Srbiji, do kraja su ogoljene namere njihovih direktnih organizatora, opozicionih partija koje su ne tako davno poražene na parlamentarnim izborima, kao i njihovih eksponenata smišljeno ravnomerno raspoređenih u različita ekološka udruženja, kako bi se pripremio teren za potpunu politizaciju i radikalizaciju „ekoloških“ tema.

Tim povodom sinoć je predsednik Srbije sazvao sastanak u zgradi Predsedništva.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ušao u zgradu Predsedništva pre nekoliko minuta. U toku je sastanak o ovoj krizi. Zaseda neka vrsta kriznog štaba. Vučić će u narednim satima doneti odluku o tome kako će se rešiti ova kriza - javili su mediji.