OMLADINAC ANTISRPSKE ORGANIZACIJE PRIZNAO: Ovde su se skupili i levi i desni, i teoretičari zavera i liberali

POLITIČKI protest koji organizuju Dragan Đilas i Dragan Šolak a za koji su kao lajfmotiv iskoristili litijum počeo je na Terazijama, da bi se posle govora nastavio kretanjem ka Gazeli.

Foto: Printskrin

Pavle Cicvarić - iz organizacije Borba (osnovane od strane Građanskih inicijativa za koju je tzv. Kosovo nezavisno, a Srebrenica genocid), potvrdio je da su se udružili sa teoretičarima zavera da bi rušili državu:

- Za razliku od "Srbije protiv nasilja", gde je bilo manje ideoloških oscijalcija, ovde danas vidimo od levice, do desnice, od teoretičara zavera do liberala i to može biti opasan trenutak! - rekao je on.

