"JOŠ JEDNA BEZOČNA LAŽ" Ana Brnabić demantovala tvrdnju Svetlane Bojković da će u Srbiji biti otvoreno još 40 rudnika

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić demantovala je navode glumice Svetlane Bojković da će u Srbiji biti otvoreno još 40 rudnika.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Još jedna bezočna laž! Nikada se do sada nije desilo da se na ovakav način jedna laž nadovezuje na drugu. Nikada nismo na ovakav način svedočili tome da se "ekološki aktivisti" sa cigaretom u ustima, u bundama od životinjskog krzna, utrkuju ko će izgovoriti veću budalaštinu na temu o kojoj ama baš ništa ne znaju. Otvoriće se 40 rudnika u Srbiji? Pa da li vas stvarno nije sramota da izgovarate ovakve stvari? Pa Srbija do sada ima sve ukupno 26 rudnika i to sa rudnicima koji su stari više od jednog veka. Svako ko bilo šta zna o rudarstvu, zna da je ova izjava notorna glupost, uvreda za zdrav razum. Ali je važno da se za vazduh bore oni koji ga svojim duvanskim dimom sami zagađuju, za zemlju isti ti koji na tlo bacaju pikavce kojima treba 400 godina da se razgrade, a za našu faunu, oni koji te životinje oderu da ih stave na sebe kao modni detalj - napisala je Ana Brnabić na Iksu.

