Novinar Nove S, Željko Veljković rekao je u gostovanju u emisiji da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u pravu i da nam je potrebna debata oko rudnika a ne sukobi, te da protesti nisu rešenje.

NOVINAR NOVE S: VUČIĆ JE U PRAVU, POTREBNA NAM JE DEBATA OKO RUDNIKA A NE SUKOBI! PROTESTI NISU REŠENjE!



Željko Veljković - novinar Nove S:



-Ako u nečemu mogu da se složim sa ovom vlašću jeste to da je potrebna debata oko litijuma. Dakle, nama nije potrebno da oko ovoga napravimo sukobe, potrebno nam je da razgovaramo. Nije sve crno-belo, ima nešto sivo i možda treba da čujemo jedni druge, da čujemo argumente za i protiv. Ovde argumenti "za" ne mogu da se čuju jer je "protiv" tolilo jako. Da li su protesti dobar put? Za sada se nije pokazalo da su protesti bili dobar put da se bilo šta promeni, nije da mračim ali to do sada nije uspevalo! Ne može se ta borba dobiti tako što ćete jednoj od najvećih rudarskih kompanija na svetu osporavati da ne zna da se bavi rudarstvom, sigurno da zna! Da ne zna da se bavi metalurgijom, sigurno da zna!" - izjavio je Željko Veljković, novinar Nove S.

