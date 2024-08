"ZAKAZALI ZA SUTRA NOVI 5. OKTOBAR A NABAVILI SU I VOĐU PREKO ALIEKSPRESA": Reakcije Dabića i Bakareca na Toplakovu izjavu o Vučiću (FOTO)

DRŽAVNI sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Đorđe Dabić i član predsedništva i poslanik SNS Nebojša Bakarec oglasili su se povodom izjave pevača Milana Topalovića Topalka putem socijalnih mreža Fejsbuk i Iks.

Foto: Printskrin

-Vođa opozicije, navodni "pevač" zvani PROPALKO, javio se na Šolakovim antisrpskim medijima. Kaže PROPALKO da je rođen i odgojen na livadi. Ja bih rekao da je pre rođen u svinjcu u blatu. Kaže PROPALKO, Vučić mu zabranio da peva!?! Prvo, to je nemoguće. Drugo, zbog čega novi lider opozicije, PROPALKO, ne peva na TVN1, na TVNova? Biće da su i oni zgroženi njegovim "pevanjem" i "glasovnim mogućnostima" pa ga već 6 godina ne puštaju da peva na TVN1 i TVNova. Takođe, on može da peva na svim protestima opozicije, ali mu oni ipak to ne dozvoljavaju, da im ne bi rasterao malobrojne protestante.- Bakarec piše u objavi.

Foto: Printskrin

Oglasio se i državni sekretarĐorđe Dabić na društvenoj mreži Iks.

-Zakazali su za sutra novi 5. oktobar a nabavili su i vođu preko aliekspresa - Topalka! Jeste da se u politiku, ekonomiju, rudarenje i zaštitu životne sredine razume ko Marica u krivak ali nema veze - kakav protest takav i vođa.- navodi se u objavi.

