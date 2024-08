VULIN O PRETNJAMA MEHMEDOVIĆA: Da li bi čuvar Aušvica mogao da predlaže hapšenje Jevreja, a da posle toga ne ode u zatvor ili psihijatriju?

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin reagovao je na izjavu Šemsudina Mehmedovića za Slobodnu Bosnu, da je Vulina trebalo uhapsiti u BiH.

Foto: Tanjug

- Šemsudin Mehmedović traži da me uhapse kada dođem u BiH. Za to mu ne treba ni optužnica ni presuda, dovoljan je zločin što sam Srbin. Zato je Šemsudin i hapšen 2013. godine jer dok je komandovao policijom za vreme rata, zatvarao je i mučio Srbe zato što su Srbi. Šemsudin nije osuđen ne zato što nije zatvarao i mučio Srbe, već zato što je zastrašivao i napadao svedoke mučenja, a zašta ga je SIPA predala nadležnom tužilaštvu u BIH. Nije problem što bi me Šemsudin hapsio, već što osoba hapšena zbog zatvaranja i mučenja Srba nema ni najmanji problem da priča o hapšenju Srba i niko mu u čitavoj BiH to pravo i ne spori. Da li bi čuvar Aušvica mogao u bilo kojoj zemlji da predlaže hapšenje Jevreja, a da posle toga ne ode u zatvor ili psihijatriju? Ne treba Bosna i Hercegovina da se plaši mog dolaska u Prebilovce, već treba da se plaši što u Prebilovce ne dolazi niko iz Federacije. I da još jednom pomognem mom omiljenom srpsko govornom portalu Slobodnoj Bosni, Veljko Mandrapa čiju ste izjavu preneli kao pripremu za pokušaj sprečavanja mog dolaska, koji je Slobodnoj Bosni izrazio svoju zabrinutost i protivljenje mom dolasku 5. avgusta 2024. godine je preminuo 2021. godine. Nadam se da su vas samo prevarili i da ovo niste sami smislili. Sledeći put nađite nekog živog, ovo je baš ružno - poručio je Vulin.

