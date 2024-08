ŽESTOK VUČIĆEV ODGOVOR: Neće biti rušenja na ulicama, u Srbiji će se vlast birati na izborima!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu.

- Onima koji prete likvidacijama, rušenjem, uvek su bili na strani protiv Srbije. Oni su nas i za vreme poplava optuživali da spaljujemo ljude u viskokim pećima i to je moglo da se čuje samo preko njihovih medija i društvneih mreža. U koroni su govorili da krijemo broj mrtvih, upali su povrh toga u Narodnu skupštinu, nezadovoljni što smo obezbedili lekove brže i bolje od svih ostalih.

- Bili su prtoiv Železare, nije bilo dobro što su Kinezi došli, iako smo krvarili godinama. Nije bio dobar Bor, iako su ga potpuno uništili i danas ljudi danas u Boru imaju osim čistog vazduha, imaju platge prosečne od 1025 evra. Nije bilo dobro kad smo Er Srbiju formirali, tada su bili protiv toga. danas je najbolja kompanija u celom regionu.

- Govorili su da zemlju pretvaramo u arapsku koloniju, zatim smo "postalI" kineski robovi, kineski, pa smo ostali nemački, po potrebi smo bili i ruski, kak oim je šta odgovarali, samo nikad nije bilo istinito.

- Govorili su za sankcije Rusiji, da sm otime zaboravili na nap evropski put, a kada bi hse sastao sa nekim iz Ukrajine, tada bih bio izdajnik, po potrebi. Sve što je suprotno stajalo bi im u jednom ili dva dana.

- Bili smo im krivi za monsturozna ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar i Orašju i Duboni. Nisu se zapitali kako je kad bude ubijeno u Hvrtaskoj, nema takvih protesta. To je bilo moguće u Srbiji, jer je uvek bilo potrebno srušiti Srbiju.

- Uvek je bilo potrebno srušiti Srbiju. Kako da obezbedimo plate ako ne prodajemo municiju.

- Bio sam kriv i za Srebrenicu, jer sam optužen da sam sebe hteo da ubijem. Bio sam kriv i za poinašanje u UN, valjda zato što nisam poštovao presude Međunardnog suda pravde.

-Bio sam kriv i za Srebrenicu. I za ponašanje u UN, gde sam štitio interese Srbije. Bio sam kriv i za Kosovo i Metohiju od početka. Bilo je važno samo da nikada nisam bio dovoljno dobar.

- Nijedan autoput nismo mogli da izgradimo od problema sa kamenolomima. Posečete li hrast vi ste ukleti, prokleti. Da to nismo učinili, danas bismo imali više od 600 povređenih ili mrtvih na Ibarskoj magistrali. Bili su protiv izgradnje brze pruge, rekonstrukcije Trga Republike, fontane na Slaviji, gondole u Beogradu, protiv davanja novca za Hram Svetog Save nikad ne bismo završili taj Hram Svetog Save da to mi nismo učinili i za sve smo mi bili krivi.

- Bio sam kriv za davanje novca Zvezdi i Partizanu. Jer kada priznate da dajete, zašto dajete?

- Bio sam kriv za spomenik Stefanu Nemanji, bio sam kriv za Jovanjicu pune tri godine. Danas to više niko ne pominje, nije im važno koliko mogu da slažu i izmisle.

- Objasniću vam zašto to rade. Nekada je pitanje bilo da li može da se preživi, a danas je to životna sredina. Meni je Srbija sve dala. Školovala me, dala mi stipendiju, ja sam državni čovek 30 godina, država mi daje platu. Moj je posao da za državu dam sve, borio sam se za nju sve vreme.

- Zašto je krenula hajka oko litijuma. Malo ko zna kako bi izgledalo rudnik. Pod jedan kopanja bilo kakvog još najmanje dve godine nema. A zašto onda sada ovolika tenzija? Pa logično je - zato što im je potrebno rušenje vlasti, moje rušenje. To je osnovni cilj.

Pod dva, dajte da se struka pita. Smišljali su sumanute priče o ljudima sa dve glave. Kada smo postavili najbolji zdravstveni tim mogući, svih mogućih, onda su rekli "a, ne, ne, nisu ti lekari najbolji, bolji su Topalko, Seka Aleksić i Ceca Bojković".

- Je l ' stvarno verujete da Loznicu vole oni koji su je ugasili, više od mene i nas koji smo doneli odluku ne povećavajući javni dug da izgradimo autoput i velelepni stadion u Loznici. Ne verujem da je moguće da verujete da ja kao predsednik imam još dve i po godine mandata samo, da želim da otrujem svoje ljude na kraju svog mandata. Nemoguće je. Ne znam da li ćemo podržati to, te odluke donećemo u mesecimaai godinama pred nama.

- Uvek ću biti na strani naroda, štitiću narod i nikad neću dozvoliti da se ijedno dete, starac ili starica razbole zbog naše političke neodgovornosti. I na kraju važna poruka svima koji su se uplašili i zabrinuli posle najava kako će da me oteraju preko Drine: Meni je Srbija sve, živim za Srbiju, sve ove godine sam živeo za rešavanje svakog problema u Srbiji.

- Borio se za svaku pobedu, na svakom mestu. Najponosniji sam predsednik na svetu. Neće biti rušenja na ulicama. U Srbiji će se vlast birati na izborima, nasiljem neće promeniti ništa. A ja da bežim i idem negde, ne pada mi napamet. Srbija je mesto gde sam se borio, koja mi je sve dala, gde ću da umrem i nikad je ne neću napustiti. Boriću se sa vama do kraja za pristojnu i normalnu Srbiju. Nema predaje!