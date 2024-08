OSLOBOĐENI ARSENIJEVIĆ I VELJKOVIĆ: Zahvalni građanima na podršci - to je bila odbrana našeg identiteta

DANAS uhapšeni lideri Srpske Demokratije Aleksandar Arsenijević i Stefan Veljković, pušteni su ok 14.00 časova uz, kako su saopštili iz tzv. ksovske policije, redovnu proceduru.

foto fejsbuk kossev

Aleksandar Arsenijević i Stefan Veljković iz Srpske demokratije su po oslobađanju iz policijske stanice stigli do policijske stanice u Severnoj Mitrovici gde su njihovo oslobađanje čekali okupljeni građani a koji su se okupili u znak protesta jer su Arsenijevića i Veljkovića jutros uhapsila tzv. kosovska policija jer su se usprotivili prefarbavanju srpske trobojke na Trgu „Braća Milić“, u neposrednoj blizini glavnog mosta na Ibru.

Oni su dočekani gromoglasnim aplauzom, a potom su od policijske stanice u Severnoj Mitrovici krenuli ka centru grada i spomenika knezu Lazaru gde se Arsenijević obratio građanima.

Zahvalivši se sugrađanima koji su došli da ih podrže, on je naveo da su Srbi dansa pokazali da su ujedinjeni.

- Rođaci, braćo i sestre, i svi koji ste nas podržali, niste podržali nas, podržali ste pre svega sebe. Jer danas nije bio naš hir, to je bila odbrana našeg postojanja, našeg identiteta, naše etničke pripadnosti, da se zna da smo Srbi, i da ćemo živeti ovde, živeli su naši dedovi, pradedovi, tako ćemo i mi, to je poruka za sve. Bez obzira na sve razlike koje imamo, danas smo pokazali jedno "Svi za jednog" - kazao je Arsenijević koji je sa Veljkovićem i ostalim građanima od policijske stanice do centra grada prošetao noseći srpski trobojku. Posle šetnje do spomenika knezu Lazaru građani su se razišli.