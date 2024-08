HAPSE PO KURTIJEVOJ NAREDBI: Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista osudile hapšenje Arsenijevića i Veljkovića

DANANjE hapšenje Aleksandra Arsenijevića i Stefana Veljkovića predsednika i aktivistu Srpske demokratije u Kosovskoj Mitrovici osudili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista.

Foto privatna arhiva

Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju ističu da je Srbomrzac Aljbin Kurti danas prvo naredio da se prefarba srpska trobojka na mestu posvećenom stradanju braće Milić u Kosovskoj Mitrovici, gde su Srbi juče mirno protestovali zbog namere Kurtija da otvori most na Ibru, a onda je njegova policija brutalno uhapsila dvojicu Srba koji su se suprotstavili skrnavljenju srpskih simbola.

- Reč je o političkim aktivistima Aleksandru Arsenijeviću i Stefanu Veljkoviću, koji su na Trgu braće Milića privedeni uz primenu sile samo zato što su se zadesili na mestu na kom su Kurtijevi poslušnici želeli da uklone srpsku trobojku. Njihovo brutalno privođenje dokazuje da su Srbi u pravu kada su više nego zabrinuti za svoju bezbednost i egzistenciju na Kosovu i Metohiji, posebno u svetlu namere otvaranja mosta na Ibru što se danas i pokazalo brutalnim privođenjem i odmazdom, upravo u blizini mosta-ističe se u saopštenju Kancelarije za KOsovo i Metohiju i dodaje da Kurti nastavlja sa hapšenjem Srba dok i poslednjeg ne uhapsi, stvarajući svakodnevno nemoguće uslove za život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ne bi li ih svakovrsnim pritiscima naterao da napuste prostor KiM.

- To je deo njegove politicke agende stvaranja etnički čistog Kosova i Metohije u kom nema mesta za srpski narod, već samo za njegove velikoalbanske ideje. Isticanje simbola jednog naroda civilizacijska je i demokratska tekovina koja je dozvoljena svuda u svetu, samo nije u fašističkom provizorijumu koji stvara Aljbin Kurti naočigled međunarodne zajednice. Uništavanjem simbola srpskog naroda, čije je isticanje i upotreba dozvoljena čak i prema propisima same Prištine, Kurti pokazuje da je do srži ogrezao u mržnji prema Srbima i da to nikakvim lažima ne može da sakrije - dodaje se u saopštenju Kancelarije i ističe da se samo još predstavnici međunarodne zajednice prave da to ne vide i ne čuju i okreću glavu od stradanja Srba krijući se iza mlakih i zakasnelih saopštenja, umesto da na terenu sprovode zadatke koji su im delegirani a to je zaštita Srba koji su svakodnevno ugroženi.

I Srpska lista najoštrije osuđuje današnje hapšenje naših sugrađana u Kosovskoj Mitrovici od strane Kurtijevih poslušnika koji svakoga dana izazivaju krize na severu Kosova i Metohije sa namerom da izazovu sukobe i proteraju Srbe, te opravdaju prisustvo do zuba naoružanih Kurtijevih falangi u čisto srpskim sredinama. -Zahtevamo da se svi neosnovano uhapšeni Srbi odmah oslobode i prestanu hapšenja i maltretiranja od strane Kurtijevog režima.

Podsećamo Kurtijev režim i njegove falange da čak i njihov ustav i zakoni garantuju pravo na isticanje nacionalnih simbola svih zajednica na Kosovu i Metohiji, te da je uklanjanje srpske zastave dokaz srbofobije koju je instalirao Kurtijev režim i osionosti lažnog gradonačelnika Severne Mitrovice. Ovim postupkom su direktno izvršili krivično delo izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje – ističe se u saopštenju Srpske liste koja zahteva od međunarodne zajednice da hitno reaguje i zaustavi Kurtija u nameri da protera Srbe i pređe tačku posle koje nema povratka. Njihova je dužnost da preventivno deluju i spreče teror nad našim narodom a ne da budu nemi svedoci terora koji Kurti sprovodi nad srpskim narodom. Inače, Arsenijević i Veljković su uhapšeni danas kada su albanski randiic po nalogu albanskog gradonačelnika Erdena Atića prekrečavali srpske simbole odnsono zastavu na Trgu Braće Milić gde je juče održan veliki protesni skup protiv otvaranja mosta. Inače, danas su tokom akcije krečenja srskih simbola, sam most testiran za saobraćaj.