STEJT DEPARTMENT JAVNO UPOZORIO KURTIJA: Zatvaranje srpskih pošta na Kosovu ugrožava podršku SAD

POTPAROL Stejt departmenta Metju Miler rekao je danas za The Pavlovic Today da su SAD zabrinute zbog kontinuiranih nekoordinisanih odluka Prištine, a na pitanje "koliko crvenih linija na severu Kosova Aljbin Kurti može da krši bez ikakvih posledica?"

Aljbin Kurti, lider Samoopredeljenja, Foto AP

Naime Priština je u dramatičnoj akciji unilateralizma, zatvorila devet srpskih pošta na severu Kosova 5. avgusta 2024. godine. Na pitanje The Pavlovic Today Miler kaže:

- Neću da spekulišem o budućim akcijama - rekao je Miler, ističući zabrinutost SAD zbog nekoordinisanih odluka Prištine.

- Ono što ću reći jeste da smo zabrinuti zbog kontinuiranih nekoordiniranih odluka rukovodstva (tzv.) Kosova. Verujemo da su doveli u opasnost prilike koje smo (tzv.) Kosovu pomogli da stvori - rekao je Miler.

Portparol Stejt departmenta osvrnuo se na učešče SAD na (tzv.) Kosovu — pričajući o američkoj „snažnoj“ podršci integraciji (tzv.) Kosova kao suverene, multietničke demokratije. Podsetio je kako je SAD kontinuirano sarađivao sa prištinskim vladama, ali da sada u Vašingtonu postoji opipljiva zabrinutost da aktuelna prištinska vlada na čelu sa Kurtijem ugrožava sve na čemu su SAD radile na izgradnji u regionu.

- Ono što bismo ohrabrili Vladu (tzv.) Kosova da uradi jeste da se vrati bliskom i konstruktivnom angažmanu sa Sjedinjenim Državama, sa EU, sa NATO-om i drugim bliskim međunarodnim partnerima (tzv.) Kosova.

Prema onome što je Metju Miler otkrio za The Pavlovic Today, ova poruka je jasno preneta i javno i privatno prištinskoj vladi.

- Pošto to jasno stavljam do znanja, mi smo to jasno stavili do znanja i vladi - potvrdio je Miler.