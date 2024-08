DRECUN O KURTIJEVIM NASTOJANJIMA DA ONEMOGUĆI RAD SRPSKIH INSTITUCIJA: Pokušava Srbima da nametne institucije lažne države Kosovo

PREDSEDNIK Odbora za odbranu i unutrašnja pitanja Milovan Drecun ocenio je danas da Priština nastavlja sa nastojanjima da onemogući rad srpskih institucija, posebno na severu KiM i pokušava Srbima da nametne institucije lažne države Kosova.

Foto: Tanjug

Objašnjenje Prištine, prema njegovim rečima, da zatvara Pošte Srbije na KiM zato što, kako su naveli, objekti nemaju licencu, predstavlja pokušaj da se u pravnom smislu pokrije to što se dogodilo.

- Neko njihovo regulatorno telo je donelo odluku, nalog, naložili su čisto da pokriju, da kažu, ma ne, mi radimo sve u skladu sa zakonom, to regularno telo je donalo odluku, i mi samo postupamo u skladu sa njihovom odlukom. Hoće da pokažu da je to vladavina prava, a to što se nešto dogovaralo i pregovaralo u Briselu, to nema veze - rekao je Drecun za Tanjug.

Drecun je naveo da svi, čak i zapadne zemlje upućuju da takva pitanja treba da se reše u okviru dijaloga, a da je Kurti blokirao dijalog upravo zbog toga, da takva pitanja ne bi mogla da se reše na taj način i da on može jednostrane poteze da preduzima.

- I sad on promeni situaciju na terenu, onda ovi iz EU kažu, hajde da stavimo na dnevni red to pitanje, da se ponovo razgovara. Ono što je ispregovarano ranijih godina, to ne važi ništa, ali je suštinski promenjena pozicija na štetu srpske strane, a u korist Prištine. Mislim da je to kontinuirana Kurtijeva politika - rekao je Drecun.

On je dodao da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti želi da onemogući rad srpskih institucija, posebno na severu Kosova, a da umesto srpskih institucija, na njihovo mesto dođu institucije lažne države Kosova i hoće da natera Srbe da to prihvate.

Kako kaže, nema druge politike, koristi sve metode, i pritiska, i pretnji, i onemogućavanja normalnog života.

- Kad vam neko ne omogućava da svakodnevne životne potrebe možete da realizujete na jedan način, bez ikakvog stresa, onda je to zaista snažan pritisak, kada vam ne garantuju nepovredivost privatne imovine, kao što je to, recimo, na Zapadu. Kada vas postavi u red građanina drugog reda, kada nemate mogućnosti da vas policija zaštiti, kada se podižu lažne optužnice. Sve je to način da se Srbi nateraju, da se integrišu u institucije lažne države Kosovo - rekao je Drecun.

Drecun smatra da od Kurtija sve može da se očekuje pogotovo pre izbora koji slede, a na kojima hoće da dobije novi mandat, mora da pokaže čvrstinu prema Beogradu i sprskom narodu i da ne popušta, da ide do kraja.

I tako podizanje tenzije, kao što je ova priča oko otvaranja glavnog mosta na Ibru njemu odgovara, rekao je Drecun i ocenio da to, nažalost, umnogome radikalizuje mlade Albance i puni ih antisrpskom mržnjom, računajući da će mu oni biti sigurno glasačko telo.

- Kad bi napravio neki korak, bilo koji korak koji bi mogao da se protumaču, aha, ipak je on napravio dogovor, opozicija bi ga jednostavno satrla u političkom smislu, evo lažeš, obmanjuješ javnost, ipak ćeš da se dogovaraš sa Vučićem, sa Srbima i da formiraš ZSO - prokomentarisao je Drecun.

Kako kaže, Kurtijeva politička pozicija je jasna, a iz te pozicije proizilazi otežavanje života srpskom narodu.

- Kurti teroriše Srbe i time šalje poruku Beogradu, ako ne prihvatiš da daš političke ustupke, onda će ovaj teror da se nastavi i potpuno će se otežati život Srbima", naveo je Drecun.

Drecun primećuje da zapad Kurtiju sve to toleriše i ne preduzima nikakve suštinske mere, citirajući Ričarda Grenela koji je rekao da zapad ima alate, ali ih ne koriste.

- Pa to znači da ne žele da ga spreče u takvom ponašanju, formalno da - daju nekakve izjave, osuđuju sve to, izražavaju zabrinutost, ali ništa ne preduzimaju. To znači da zapad prihvata takvu politiku pritiska na Beograd, da bi Beograd držao u jednom političkom okviru, koji uvek može da ga natera da da političke ustupke. I videli ste da to ipak funkcioniše, zato što Beograd ne može da računa na podršku zapada u smislu da će zaustaviti Kurtija u takvom ponašanju - rekao je Drecun.