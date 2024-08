KURTI STAVLJA ŠAPU NA ŠKOLE I NA BOLNICE: Vlast u prištini žele da obesmisli formiranje ZSO

GAŽENjE svih sporazuma iz uz prećutnu podršku Zapada, koje je Priština u ponedeljak demonstrirala katančenjem ekspozitura "Pošte Srbije", nastavljajući pohod na sever, juče je kulminiralo presretanjem poštanskog vozila sa pismima na administrativnom prelazu Jarinje.

Foto: Profimedia

Ovaj incident, smatraju naši sagovornici, samo je potvrda da Kurti nema nameru da prekine sa terorom nad Srbima dok ne prigrabi i preostale institucije pod ingerencijom Beograda - zdravstvo i školstvo i "sruši" i najtanju nadu za ZSO koju izbegavaju da formiraju skoro punu deceniju. Za to vreme, EU nam se opet ruga pozivima da se i posle ovog ispada svog štićenika Aljbina Kurtija, koji, kako žale u saopštenju, nije bio "koordinisan", sedne za sto i razgovara o tenzijama koje je proizvela samo prištinska strana.

Kako je saopštila "Pošta Srbije", vozilo sa pismima za korisnike sa KiM zaustavljeno je juče na redovnoj liniji Raška - Gračanica, dokumentacija je zaplenjena, a direktor i upravnici privedeni na informativni razgovor.

- Najnovija akcija tzv. kosovske policije pogoršava situaciju i pojačava zabrinutost među srpskim stanovništvom, te ukazujemo na hitnost rešavanja i smirivanja tenzija, obustavljanja svih delovanja koja su protivna ranije postignutim sporazumima - navode iz "Pošte Srbije". - Zatvaranje filijala ima ozbiljne posledice za srpsku zajednicu i zaposlene, budući da je vitalna institucija, stub i važan činilac svakodnevnog života Srba i drugog nealbanskog stanovništva na severu KiM.

Umesto bilo kakvih sankcija za Prištinu zbog kršenja sporazuma o telekomunikacijama iz 2015. godine, u kojem se jasno navodi "da će se o poštanskim uslugama dogovarati u kasnijim fazama dijaloga", usledila je samo blaga reakcija zapadnih zvaničnika. Amabasador Nemačke u Prištini Jorn Rode upozorio je da zatvaranje filijala predstavlja jednostrane i nekoordinisane korake koji su u suprotnosti sa sporazumima iz dijaloga.



- A što je još gore, rizikuju da zahtev Kosova za članstvo u EU ostane zaglavljen u prijemnom sandučetu.

Ovakva "packa" usledila je i iz diplomatskog predstavništva SAD u Prištini, koja je duboko razočarana jednostranim i nekoordinisanim akcijama:

- Kosovske nekoordinisane akcije stavljaju kosovske građane i vojnike Kfora u veći rizik, nepotrebnu eskalaciju regionalnih tenzija i podrivaju reputaciju Kosova kao pouzdanog partnera. Ambasada SAD apeluje na privremene prištinske vlasti da prekinu sa daljim jednostranim akcijama i da se vrate konstruktivnom učešću u dijalogu pod okriljem EU kako bi se rešila pitanja vezana za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.

EU je ranije pozvala Prištinu da preispita odluku i pronađe rešenje putem pregovora za ovo pitanje u okviru dijaloga, navodeći da je spremna da ovu temu (kao da su sve druge rešene i skinute sa dnevnog reda), uvrsti u agendu sledećeg sastanka.

Reagujući na ovakve Kurtijeve poteze i saopštenje Ambasade SAD, nekadašnji specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel izjavio je da Vašington ima potrebne alate koje mogu da upotrebe pre nego što dođe do eskalacije na KiM i da "oštro formulisana pisma ne funkcionišu":

- Džefe (ambasador SAD u Prištini Džefri Hovenijer), moj prijatelju i bivši kolega, ovo je još jedno snažno sročeno pismo. Ti si čvršći od ovoga. Razumem da sadašnja Bela kuća ignoriše Balkan i da Kamala Haris ni ne zna gde je Balkan, ali ovo je neprihvatljivo.



On je istakao da je Kurti problem i da svi to znaju:

- Mnogo zvaničnika administracije Bajden - Haris i evropskih zvaničnika je jednostavno previše slabo. Kurtija saopštenja ne odvraćaju, a u ovom nije ni pomenut.

Komentarišući situaciju na KiM, premijer Miloš Vučević poručio je da je cilj Aljbina Kurtija da Srbija uđe u sukob i istakao da mi imamo mogućnost da samo politički reagujemo:

- Kurti želi sukob, jer zna da će neko ratovati ne protiv njega, već protiv NATO. To je njegov cilj i očigledno ima podršku dela međunarodne zajednice, na sramotu cele Evrope. Zabranio nam je hranu, lekove, oduzeo benzinske pumpe, deo eletroenergetskog sistema, napadao domove zdravlja i ambulante. Sada nam je zabranio Poštu, prethodno Poštansku štedionicu. Još samo škole i obdaništa. I onda će tobože, zavladati red i poredak onoga što oni zovu Kosovo, a mi kažemo Pokrajina Kosovo i Metohija. Potpuno bezakonje i teror nad Srbima, da KiM budu potpuno etnički očišćeni od Srba. Da ostanu u enklavicama kao u rezervatima.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ukazao je da se svim ovim akcijama tzv. kosovske policije ide u pravcu zatvaranja srpskih institucija:

- Kurti ovakvim činom, takođe, čini sve da ne dođe nikada do formiranja Zso, zato što upravo srpske institucije na KiM predstavljaju osnovnu infrastrukturu za njeno formiranje, a ona treba da obezbedi i individualna i kolektivna prava za srpski narod.



Petković ističe da je bolje da se EU nije oglasila, nego da je ovako dala vetar u leđa Kurtiju:

- Njihovo saopštenje predstavlja jednu u nizu birokratskih blamaža kada je reč o teroru Kurtije i stradanju srpskog naroda na KiM. Srbija ima informacije i kako se ublažavalo ovo saopštenje i ko stoji za toga i ko i na koji način štiti Kurtija, a to su mentori kosovske nezavisnosti.

Diplomata Zoran Milivojević, takođe, izražava bojazan da će se vrlo brzo na tapetu naći i obrazovanje i zdravstvo:

- To su ključne institucije, a cilj je da se ZSO potpuno obesmisli, jer ukoliko se ukinu sve stavke koje je čine, nema potrebe za njenim formiranjem. I Kfor i Euleks tolerišu poništavanje ne samo međunarodnih sporazuma, već i svih normi cvilizovanog sveta. Ovo je samo još jedna potvrda da od dijaloga nema ništa i da su ciljevi i Kurtija i Zapada da se potvrdi nezavisnost Kosova po svaku cenu, makar i silom.

PREDSEDNIK VUČIĆ O POTEZIMA PREMIJERA TZV. KOSOVA I POLOŽAJU NAŠEG NARODA U JUŽNOJ POKRAJINI

KURTI provocira jer mu ističe vreme i želi da izazove sukobe pre američkih izbora. On želi da se ne dočeka neka ozbiljnija promena u Beloj kući, a da pre toga pokuša da nas okrene protiv NATO ili obrnuto. On je nervozan. Teško je našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali Kurtijeva politička pozicija nije onako jednostavna kao pre dve godine ili godinu. Moramo da budemo racionalni, ozbiljni, čvrsti u svom opredeljenju da čuvamo Kosovo i Metohiju u okvirima naših granica. Znam da je našem narodu teško, ali ovo nije rezultat politike, već nasilje.

To je juče poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući novu eskalaciju na KiM u režiji prištinskog režima. On je izrazio nadu da će Kfor danas reagovati kako treba i da će zatvoriti most na Ibru i sprečiti najezdu Albanaca.

- Nadam se da nas neće dovoditi u poziciju u kojoj bismo morali da reagujemo, ali nekad vas neko dovede u poziciju iz koje ne možete da izađete. Ja verujem da još nismo dovedeni u tu poziciju - kazao je Vučić.