EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO: Đilas govori na protestu u Smederevu!

POUČEN negativnim iskustvom ostajanja u senci i po strani na prethodnim opozicionim protestima, koje je dovelo do rapidnog pada njegovog političkog rejtinga, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je odlučio da govori na tzv. ekološkom protestu u Smederevu 5. avgusta.

Foto: Printscreen/RIA novosti

U njegovoj stranci komentarišu da je to zapravo priprema za Đilasovo obraćanje na centralnom protestu 10. avgusta u Beogradu, a da će u međuvremenu njegova stranka u pojačanom kapacitetu učestvovati i u drugim protestima koji tome prethode, pre svega 8. avgusta u Subotici.

Iz krugova bliskih organizatoru protesta u Smederevu, lideru NVO „Pokret Tvrđava“ Nikoli Krstiću zvanom Kolja, saznajemo da su se Đilas i Krstić odlučili da javno obznane Đilasovo učešće neposredno pre održavanja protesta, kako ne bi dodatno razjarili Aleksandra Jovanovića zvanog Ćuta, koga su prethodno izbacili sa liste govornika, jer bi to najverovatnije dovelo do neprijatnih scena, pa čak možda i do otvorenog sukoba pred građanima u Smederevu, gde Jovanović danas svakako namerava da dođe i na licu mesta pokuša da izbori mesto na bini.

