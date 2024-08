VUČIĆ NAJAVIO POVEĆANJA PLATA, PENZIJA, MINIMALCA... "Opet smo prvi u Evropi!"

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se javnosti i najavio povećanje plata, penzija i minimalca.

Foto Novosti

On je, ispred Vile Mir, ponovo čestitao srpskim sportistima Zorani Arunović i Damiru Mikecu na zlatnoj medalji i poželeo sreću Novaku Đokoviću i našim basketašima i svim sportistima koji će se boriti za medalju na OI u Parizu.

Stopa rasta u drugom kvartalu je 4,2 odsto. U prvom je bila 4,7.

- Zavisno da li imate stopu rasta, možete da donosite odluke u zemlji. Opet smo prvi u Evropi, da li će to ostati kada se saberu prvi i drugi kvartal, teško je očekivati. Austrija, Švedska, Letonija, Irska su ispod nule, druge zemlje EU su uglavnom na 1. Počela je turistička sezona koja je u Španiji nešto bolja u odnosu na prošlu godinu. Ovo su veliki i važni rezultati za nas. Ovo je pokazatelj da se zemlja nalazi na dobrom putu, da dobro radi i da imamo izvesnu i sigurnu budućnost - kazao je Vučić.

Ističe da imamo preko 6,5 milijardi evra na računu.

- Čak petostruko veće zemlje nemaju to na računu. Nikakav problem sa likvidnošću i solventnošću. Nemamo nikakve fiskalne probleme. Stopa javnog duga je ispod 50 odsto u odnosu na BDP - kazao je on.

Ističe da će država dati sve od sebe da pre januara bude 11 odsto povećanje penzije.

- To bi na današnju prosečnu penziju bilo veliko povećanje od 5.000 dinara - kazao je on.

Dodaje da je danas prosečna penzija skoro 46.000 dinara, a pre samo 12 godina bila je 22.000 RSD.

- Ne kažem da je to dovoljno, ali je važno povećanje - kazao je on.

Stopa inflacije biće između 3,8 i 4 odsto, kaže Vučić.

U aprilu je minimalnu zaradu primilo 99.456 lica, a ne 350.000 kao što je to bio slučaj pre samo 6 ili 7 godina, kaže on.

U junu je primilo minimalnu zaradu manje od 91.000 lica.

- Moja molba je da minimalna zarada bude značajnije uvećana od uvećanja prosečnih plata za javni sektor. Želimo da pokažemo brigu za najsiromašnije. Razgovaraćemo o poslodavcima i sa sindikatim o svemu - rekao je Vučić.

Foto

Veruje da minimalna zarada mora da ide značajno preko 50.000 dinara.

- Daćemo sve od sebe da povećamo plate prosvetnim radnicima. Imate tu podelu sad nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osnovnu platu imaju 96.000, nenastavno 68.000, prosek je 85.000 dinara u prosveti. Naša je obaveza da bez obzira na fond radnih sati, nastavnici matematike i jezika imaju po 18 sati obavezu, drugi 20 sati, tu dolazi razredno starešinstvo... Ali, naša je obaveza da onima koji vaspitavaju i uče našu decu sa ekonomskim razvojem povećamo primanja. Plate za nastavnike moraju da budu značajno veće - kazao je on.

U maju smo izmerili prosečnu platu 855 evra, a u Crnoj Gori 832 evra, BiH 710 evra, u Severnoj Makedoniji 671 evro, u Albaniji 575, tvrdi on.

- Najjači smo u regionu po tom pitanju - rekao je Vučić i dodaje da smo 2012. bili jedva na trećem mestu.

- Verujemo da će već u decembru prosečna plata biti 900 evra. Mislimo više od toga da povećamo, već sledeće godine da dostignemo prosečnu platu 1.000 evra - dodao je.

Foto

Pripremljen je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojim se uvodi ograničenje kamatnih stopa na kredite, kreditne kartice i dozvoljena prekoračenja, kaže Vučić.

- Kreću razgovori sa bankama, ali ćemo svakako taj Zakon da donesemo i nećemo da im damo mogućnost da drugim svojim merama, povećanjem sporednih troškova, nadoknađuju ono što će biti zakonske norme - kazao je Vučić.

Kaže da će taj Zakon biti na snazi pre kraja septembra.

- Zaduživanje će biti neuporedivo jeftinije - izjavio je Vučić.

Najavio je od 1. novembra pomoć od 4.336 evra za prvo dete i povećanja za i za drugo, teće i četvrto dete.

- Za drugo dete najveće povećanje iznosiće 5.126 evra, plus 7.500 dinara, plus 135.000 dinara pravo na jednokratnu pomoć. Povećano je i za treće dete gde će biti preko 20.500 evra. Srbiji je stalo do toga da imamo više dece. Nedostaje nam dece u školama, sve ćemo morati da uvozimo, za svaku oblast - kazao je on.

Govoreći o jadaritu, kaže da je teško o bilo čemu razgovarati kad stvari postanu emocionalne, a ne racionalne.

- Nažalost, to je nešto što se nama dešava i gotovo je nemoguće razgovarati. Ja želim ljudima koji žele da čuju da saopštim nekoliko stvari. Ne onima za koje znam da znaju sve, ne onima za koje ću vam pokazati da su govorili da je ovo istorijski projekat za Srbiju, ne političarima koji bi da iskoriste emocije ljudi da se dočepaju vlasti. Već ljudima za koje znam da imaju dobru nameru, vole Srbiju, i za koje verujem da su samo obmanjeni lažima - kazao je on.

Dok ne dobijemo garantije, neće biti kopanja, kaže on.

- Mi moramo da prikupimo svu dokumentaciju. Uzećemo najbolje srpske i eskperte iz inostranstva za zaštitu životne sredine koji će moći da nam garantuju da će svi ljudi biti apsolutno sigurni, da će moći da se bave svojim zanimanjima i da će moći da rade sve što su i do sada radili i da će moći da budu i uspešniji nego do sada. To je prvi uslov bez kog nećemo ni da razgovaramo o bilo čemu dalje - rekao je on.

Kaže da će država razgovarati i sa ljudima koji su prodali svoje imanje u procesu eksproprijacije direktnom pogodbom sa Rio Tintom.

- Briga o zaštiti životne sredine biće dodeljena najvećim evropskim, svetskim o domaćim ekspertima. Ponuđeno je našim političkim protivnicima, oni su to odbili, poručivši "nastavićemo da obmanjujemo narod". Tačka 4 je naša borba za kompletan lanac vrednosti - rekao je Vučić.

Rudnik je na 140 hektara sa svim ostalim potrebnim kapacitetima.

- Neće preći 220 hektara, a samo površinski kop "Kolubare" nam je na 60.000 hektara - rekao je Vučić.

Pozvao je političke protivnike da ne obmanjuju narod.

- Ne postoji prekoračenje dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida u Boru - tvrdi on i dodaje da su Kinezi uložili mnogo novca.

Dodaje da je prosečna plata u Boru 1025 evra.

- U samom rudniku je veća od toga - kaže Vučić.

Dodaje da je površinski kop tu 60.000 hektara, a zemlja oko Loznice 140 hektara.

- To je 400 puta manje. Ako računamo 220, to je 300 puta manje i to podzemni kop - kazao je on.

Svi u svetu koriste sumpornu kiselinu na svakom mestu i mi je svugde koristimo, dodaje.

- Odjednom je to postao najveći problem. Samo da vam ukažem čime obmanjuju javnost. Sumporna kiselina će se ovde koristiti u zatvorenom sistemu, koristiće se na 90 stepeni, nema sumpornih kiša, nema nikakvog isparenja. Samo da vam kažem koliko izmišljotina i laži su ljudi slušali prethodnih dana- Gradimo posebnu prugu da nigde i nikad ne dođe u kontakt sa bilo kim drugim. U Jadru em je posebni rudnik, nema tečne jalovine i sve je čvrst otpad, samo da vidite o kakvim prevarantima i lažovima je reč - izjavio je Vučić.

Ističe da danas Srbija najbolje živi u svojoj istoriji.

- Ne postoje bolja vremena u istoriji za Srbiju. Znam da sam pokazao crvenu maramu svima, iako sam rekao suštu istinu. Srbija će živeti i još bolje, zahvaljujući reformama koje smo sproveli i teškom radu - kazao je on.

Podseća da je 11.000 ljudi radilo u Viskozi, dok je bivša vlast nije uništila.

- Vi pričate o zaštiti životne sredine, u Kosjeriću se skupili gde su dali cementaru i sve vreme ste imali prašinu, uzeli sebi pare u džep i ni o čemu nisu brinuli. Slušao sam prethodnih dana, ja ću da ponovim: "Vučiću pe*eru, Vučiću šiptare, Vučiću majmune i Vučiću lopove", sve to sam čuo, pojačavajte i ubuduće, čestitam na argumentaciji. Hajde to što biste da vređate Albance, nemam ništa zajedničko sa tim i neću da vas hvalim pošto mislite da ste time uvredili i mene i njih, a zbog čega sam šiptar? Što jedno mene mrze u Prištini? Što sam im jedina meta? Što najviše mrze mogućnost što Srbija može da koristi litijum? Ili zbog toga što mene optužuju za sve svoje probleme, što ne mogu da ostvare svoju državu. Vi veliki junaci a ja koji sam im stotinu puta stao na put sam šiptar? Ili ustaša, ja kojem su ustaše ubile članove porodice. Sve kuće Vučića spalili '92 godine. Zato što sam jedini predsednik koji je pokušao da ode u Jasenovac? Lopov zato što imam "Franš", stotine milijardi što izmišljate svakog dana? Pa još ni dinar ne nađoste! Koliko to vila imam po Srbiji što pokazujete i lažete? - pitao je on.

On je dao ponudu opoziciji da njih 75 donesu potpise da pre kraja godine idemo na referendum o opozivu predsednika.

- Tokom svih ovih 12 godina za mene je Srbija bila sve. Živeo sam za nju, od svake nesreće, tragedije, poplava, borbu za svaki član zakonski, za sve to vreme Srbija je rasla i napredovala brže nego svi drugi u našem okruženju. Skupite 70. Daćemo sve što je potrebno za 2/3 poslanika i raspisaćemo referendum pre kraja godine o opozivu predsednika Republike - kazao je on.

Dodaje da referendum može da bude održan u decembru ili u martu, zavisno od dogovora.

- Svaku brigu Srbije brinem - tvrdi Vučić.

Zaključuje da nikakvih kopanja neće biti u narednih godinu i po dana.

- Pre toga možete da idete na opoziv predsednika Republike i ja ću vam lično pomoći i obezbediti 2/3 poslanika za proceduru. Pobedite me i nisam više predsednik, samo ćete onda da vidite kako su lagali samo da Srbija stane, da je vrate na 4. mesto u regionu - kazao je Vučić.

Govoreći o tekstu muslimanskog ekstremističkog portala "Slobodna Bosna" u kome se navodi da je izvršen "napad na Dejton iz Beograda" usvajanjem deklaracije sa Svesrpskog sabora, Vučić kaže da ga to ne interesuje i da se Republika Srbija zalaže za puno poštovanje Dejtonskog sporazuma.

- Nikada nismo menjali tu politiku i nećemo menjati svoju politiku po tom pitanju. Problem je što neki drugi menjaju tu politiku, pa im Dejtonski sporazum više nije dovoljno dobar, već bi da ga menjaju po svaku cenu - rekao je Vučić o faktorima spolja i u Sarajevu.

Kaže da je dovoljno da ljudi samo čitaju prištinske, sarajevske, zagrebačke medije i sve će im biti jasno.

- Znaju da Srbija time pravi kvantni skok, pobeže, ode u nebesa u odnosu na sve druge. Ako je to loše, valjda bi bili oduševljeni u regionu? Podržavaju proteste - kazao je Vučić.

Govoreći o OI, kaže da je italijansku bokserku pretukao muškarac.

- Zamislite tu bolest i ludilo, tu boleštinu koja je počela da vlada svetom gde sad dođu muškarci, pa tuku žene i dobiju medalju. Ludilo je zavladalo svetom i sve je poludelo načisto - kazao je on.

Nada se da ćemo da osvojimo više medalja na OI.

- Žao mi zbog Sare male, bila je na ivici. Abasov, koji je takođe izgubio 3:2 preglasavanjem, ne mogu da kažem da je zaslužio pobedu, ali je Šadrina sigurno zaslužila pobedu, to je bila oružana pljačka. Nadam se još medalja da ćemo da dobijemo. U džudou su pokazali Hrvati i Albanci s Kosova i Metohije da su uspešniji od nas, iako smo imali velike rezultate. Nadam se tekvondistima, rvačima, bokseri su najmanje jednu zaslužili, nadam se da će basketaši da izdrže, odbojkašice, Novak Đoković naravno. Šadrina izuzetno pametno boksuje, baš mi je teško palo to - kazao je on.

Ironično kaže da je Tamara Skroza u pravu kada tvrdi da je "žrtva hajke".

- Ja mislim da je ona u pravu. Hajku sam vršio tako što sam ćutao i slušao šta je rekla o meni. Trebalo je da me ubiju, a pogrešili su što me nisu ubili. Ja im i sad kažem da im je jedino rešenje da me ubiju - kazao je Vučić.