JASNA PORUKA PREMIJERA OPOZICIJI: Niste čuvali ni vazduh, ni nebo, ni zemlju - Ne daj bože da dođete na vlast, dali bi Rio Tintu sve da kopa

PREMIJER Srbije Miloš Vučević na samom kraju jučerašnjeg zasedanja Skupštine Srbije jasno i beskompropismo odgovorio opoziciji na sve neistine koje su izneli tokom rasprave.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Njegovo obraćanje prenosimo u celosti:

Sramotno je da podsmevate zemljama koje nam daju podršku

- Ukidanje Republike Srpske, nije istina! Nisu bili predstavnici Srba- neistina! Vlada odgovorna za Fiskalni savet i hartije od vrednosti nije istina! To su institucije koje su pod Narodnom Skupštinom Republike Srbije. Izvoz granata u Ukrajinu- neistina. Neka navodna zaduživanja, a bez obrazloženja da je to deo Zakona o budžetu za 2024. godinu- neistina. Napad i izrugivanje ruglu država koje su glasale za našu politiku je nešto što je posebno neprijatno i slušati, a kamoli politički razumeti- jasan je Vučević dodajući da je podmevanje afričkim državama toliko kontraproduktivno prema sopstvenoj državi.

Premijer Vučević je zatim zapitao opoziciju zašto imaju toliku potrebu da ponižavaju države koje ne glasaju za otcepljenje naše države, koji su bile protiv Deklaracije u UN o genocidu u Srebrenici.

– Ne stidimo se njihovog prijateljstva, ponosni smo na to. Mnogi su glasali za to da Beograd bude domaćin EKSPO, mnogi su povukli priznanje Kosova. Hoće sa nama da sarađuju, vojno-tehnički, vojno-zdravstveno, obrazovno. Pa, valjda je to na ponos države. Govorite o njima u pežorativnom smislu, a istovremeno nas kritikujete da „zaboga Nemačka vlada u Srbiji“ i da neki stranci upravljaju državom. O mnogim stvarima ste trebali da raspravljate pre 15-20 godina. I tada ste trebali da se setite Rio Tinta, tada ste trebali da se setite Cerske bitke, da se setite Podrinja. Ali, niste se setili! Niste se setili ni Košara ni Paštrika ni Oluje ni stradanja Srba. Niste se setili ni žeteoca. Ali, ste zato iz zatvora puštali te koje su nas ubijali. Tada niste bili patriote i niste čuvali ni nebo ni vazduh ni zemlju.

Šolca smo primili kao pravi domaćini, a da se nikome nismo klanjali

Premijer je naglasio da su nemačkog kancelara dočekali kao pravog domaćina, a da se pritom nisu nikome klanjali.

– Nemojte da obmanjujete srpski narod. Ne daj bože da dođete na vlast- daćete vi Rio Tintu sve da kopa, i trčaćete u Berlin svi skupa, ali ne do kancelara već do trećeg sekretara da prodate još nešto.

I nemojte da pravite igrokaze da ste tobože velike patriote, pa ne date nešto srpsko

- Mi ćemo sa svojim rudnim bogatstvima upravljati pravilno u interesu građana Srbije. Da se razvijamo, da budemo bogati, da čuvamo Srpsku, da imamo bolju političku poziciju oko Kosova i Metohije. Sve ste rekli, ali nikada šta je vaša politika oko Kosova i Metohije- rekao je Vučević.

