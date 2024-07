STEVAN RISTIĆ ŠOKIRAO VODITELJKU N1: Danas se priča o milijardama od litijuma, a bivša vlast prodala nis po ceni tri engleska fudbalera!

VODITELjKA N1 izjavila je da je Izvršni direktor Rio Tinta kaže da će život u dolini Jadra moći neometano da se odvija jer će rudnik biti podzemni.

Foto: Printskrin N1

- Da li se može verovati i da li postoji malo zagađena voda i malo zagađeno zemljište? upitala je.

Stevan Ristić, direktor nedeljnika "Vreme" odgovorio je:

- Pa pre 20 godina je u Loznici radila fabrika Viskoza i ja se sećam kad sam bio mali da kad smo prolazili autom kroz Loznicu, morali smo da zatvorimo prozore. Mi moramo da vidimo šta je naš državni interes, da li je to tih 12% privrednog rasta koliko je imala Slovačka. Ovde se trenutno priča o milijardama a to je do pre 7-8 godina bilo nezamislivo da mi pričamo o milijardama. Znate, mi smo NIS i tržište naftnim derivatima prodali za 340 miliona evra, to je cena tri igrača engleske reprezentacije!

"DANAS SE PRIČA O MILIJARDAMA OD LITIJUMA A BIVŠA VLAST PRODALA NIS PO CENI TRI ENGLESKA FUDBALERA!"



Voditeljka N1: Izvršni direktor Rio Tinta kaže da će život u dolini Jadra moći neometano da se odvija jer će rudnik biti podzemni. Da li se može verovati i da li postoji malo… pic.twitter.com/rvTeD4LfCK — Detektor laži (@LaziDetektor) July 23, 2024