"JURATOVIĆA NIŠTA NE MOŽE DA ODRŽI NA VLASTI" Vučić: Mene je na vlasti održalo poverenje i podrška naroda

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić komenarisao je izjave poslanika nemačkog Bundestaga Josipa Juratovića, koje se tiču iskopavanja litijuma u Srbiji.

Foto: Printskrin

- Automehaničar iz Hrvatske. Svaki automehaničar iz Srbije i Hrvatske je pametniji od njega. Juratovića ništa ne može da održi na vlasti. Prsli su ko zvečka. Toliko mrzi Srbiju. Ljudima je dovoljno to što je Juratović protiv litijuma, jer je bio lobista za sankcije Srbiji, za nezavisno Kosovo i Srebrenicu. I sad je protiv litijuma. Čuli ste šta je izjavio Šolc i Ševčovič. Na kraju je to naša odluka. Bez ocene o zaštiti životne sredine tog projekta neće biti. Mene je na vlasti održalo poverenje i podrška naroda jer oni vide da se neko bori za njih i neko ko mora da radi teške stvari koji idu u korist njima. Oni ne smeju da pisnu pred onima sa kojima su razgovarali poput Francuske koja je uključena u projekat, već žele da zloupotrebe kao što su to uradili sa ubijenom decom, to je toliko odvratno da reči nemam - rekao je Vučić, tokom obilaska novog terminala na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, i upitao zašto toga nema sada nakon masakra u Hrvatskoj i što niko ne optužuje Plenkovića ili Milanovića.