NEGATIVNI UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU JE DRASTIČNO SMANJEN: Vučić o situaciji u našim rudnicima i projektu za prečišćavanje otpadne vode

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji HIT TVIT na TV Pink govorio je o ključnim političkim temama, ali i rudnicima i ekologiji.

Foto: TV Pink

Na konstataciju Milana Antonijevića da ljudi ne trebaju da se ismevaju ljudima koji su zabrinuti za životnu sredinu i da je u zemljištu pronađen arsen i da postoji zagađenje i pre nego što je bilo šta započeto, Vučić je rekao da je ovo napamet naučeno i da je uvek sve isto.

- Gospodin Antonijević govori o stanju u našim rudnicima, nije dobro stanje, posebno u Resavici. To je sistem rudnika, vrlo teška situacija. Oni su trebali da budu ugašeni još 2014., na moje insistiranje nisu ugašeni. Šta da radite sa ljudima u Krepoljinu, kako ti ljudi da prežive ako ugasimo to. Ja sam taj koji sam uvek bio kriv. Nisam želeo da se tako nešto dogodi. Što se tiče Bora, Majdanpeka, tamo je situacija drastično bolja, zahvljajući investicijama. Plate su značajno veće od prosečnih, negativni uticaj na životnu sredinu je drastično smanjen. To nije za porediti sa onima na čijoj je strani ponekad Antonijević, koji su od Bora napravili jedan od najzagađenijih gradova. Uspeli smo da sačuvamo Železaru i da se tu vodi računa kako da se zagađenje smanji. Ne znam kako je prešao na Savu, Dunav i reke. Nama će biti još 5 godina potrebno da uradimo velike prečistače u Velikom Selu, prvu faze rade Kinezi, drugu će raditi francuska kompanija. To će biti milijardu ulaganja da Sava i Dunav budu čisti. Radimo te stvari odgovorno i ozbiljno, iako je mnogo teško - kaže Vučić.