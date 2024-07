VUČEVIĆ PORUČIO SA SKUPA PS: Radujemo se vremenu kada će svanuti nova srpska zora kada će Srbija biti još jača

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je danas skupu Pokreta socijalista povodom obeležavanja 16 godina rada i političke borbe za nezavisnu i samostalnu Srbiju.

Foto Novosti

-Tradicionalno zajedno smo na sve značajne datume, pa i na dan kada ste pre 16 godina krenuli u ovu nimalo laku političku avanturu, već borbu za slobodnu i nezavisnu Srbiju. Nešto posle vas formirali smo i SNS i od tada, skoro 16 godina, naša saradnja se nastavlja u kontinuitetu, kako u opozicionim tako i u pozicionim danima, u padovima i na lepim vestima ili kada to nije bilo lako prihvatiti, nismo se rastali, i to je nešto što me čini ponosnim kada stojim pred vama", poručio je Miloš Vučević.

Predsednik SNS Vučević čestitao je Pokretu socijalista na hrabrosti i odanosti Srbiji.

-Ostali ste verni vašim idealima, političkom programu, idejama u koje verujete. Nije uvek lako, trpeli ste političke napade u prošlosti, bili ste dosta politički sankcionisani, nekoliko puta, ali nikada niste odustali od svojih ideja i to se mora prepoznati i poštovati kada neko veruje u svoju ideologiju i politički program, čak i kada se čini da je to teško ostvarivo, pokazuje svoj karakter, veru u sebe i svojim prijateljima, u svom narodu i zemlji, poručio je predsednik SNS Miloš Vučević na proslavi 16 godina rada i postojanja Pokreta socijalista Aleksandra Vulina, poručio je Miloš Vučević.

VULIN: POKRET SOCIJALISTA NE MENjA STRANU, NIKADA NEĆEMO SA ŽUTIM OLOŠEM

Predsednik i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je na obeležavanju godišnjice svoje partije da Pokret socijalista nikada neće odustati od borbe za slobodnu i nezavisnu Srbiju i politiku koja se ne odriče Kosova i Metohije i Republike Srpske, politike koja nikada neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji.

Aleksandar Vulin je zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću ne zato što mu je omogućio da obavlja sve funkcije koje je obavljao i obavlja, već zato što je omogućio da Srbija bude slobodna, nezavisna, ponosna i hrabra.

-Zahvalan sam predsedniku Vučiću što je omogućio da se Srbija ponovo zove svojim imenom, da se bori, da veruje. Predsednik Vučić ima moćnije saveznike od nas, brojnije, ima i one koji su organizaciono bolji, jači, veći, ali nema ni jednog saveznika koji je tvrdoglaviji, nepokolebljiviji od Pokreta socijalista, poručio je Aleksandar Vulin.

-Nećemo da menjamo stranu, i nećemo biti sa žutim ološem za nas je najvažnija politika slobodne i nezavisne Srbije, politika vojno neutralne Srbije, politika koja neće odustati od Republike Srpske, koja neće priznati Kosovo i neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, poručio je Vulin.

Pozdravljajući ambasadore Rusije, Kine, Palestine, Sirije, Venecuele i Belorusije koji su prisustvovali skupu, predsednik Pokreta socijalista Vulin je dodao da je jedna od obaveza koje je dobio u Vladi Srbije saradnja sa zemljama BRIKS-a.

Skupu Pokreta socijalista prisustvovali su i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak i mnogi drugi predstavnici političkih partija, kao i uvaženi pojedinci iz kulturnog i medijskog života.

DODIK ČESTITAO VULINU 16 GODINA POLITIČKE BORBE

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uputio je pismo Aleksandru Vulinu povodom 16 godina političke borbe Pokreta socijalista za nezavisnu i samostalnu Srbiju.

-Želim da u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata i svoje lično ime uputim čestitku Vama i svim članovima Pokreta socijalista povodom 16 godina uspešnog rada, uveren da ćete svojim učešćem u radu institucija Srbije jačati perspektive za njen dalji razvoj, istakao je predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik u pismu Aleksandru Vulinu povodom obeležavanja šesnaeste godišnjice političkig rada Pokreta socijalista.