NAGRADE SU MEĐU NAJVEĆIMA NA SVETU: Vučić u nedelju ispraća olimpijce - Mogu da donesu 10 medalja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji “Tema” na TV Prva govorio je i o svojim nadanjima za medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

FOTO: Tanjug/AP

Vučić kaže da se nada da će od januara do marta završiti Višu školu i da će time svakako rekreativno da se bavi, nezavisno od scenarija 2027. godine.

- Svakako ću se time rekreativno baviti, ima u košarci kategorija pionira ili subpionira. Voleo bih da vodim neke od njih. Volim Mladost iz Zemuna, nekoliko tih manjih klubova, voleo bih sa tom decom da izađem na Pinkijeve terene, mislim da bih imao šta da ih naučim. Što se Olimpijade tiče, nadam se da će sa Ivanom Španović biti sve u redu. Mnogo očekujem od strelaca, tekvondista... Mnogo ulažemo, voleo bih i zbog Novaka i Srbije da osvoji medalju, i mnogo mu hvala što se bori za našu zemlju - kaže predsednik.

Vučić se zahvalio i Bogdanoviću i Jokiću, i kaže da se lično založio da Jokić zaigra u Parizu.

Što se tiče olimpijskih sekcija predsednik mnogo očekuje i nada se da će sve biti uredu.

- Teško je protiv onih zveri igrati. Toliko su dominanti. Igrate protiv Embida, sačuvaj Bože čovek. Ali igrali smo bez Bogdanovića, nije bilo Milutinova... Jer mogu nekom da naprave teške faule. Nadam se boljem i verujem da sve druge sportiste, i da će ispuniti cilj a to je 10 medlja... mnogo smo novca uložili, nagrade su najveće u svetu 200.000 dajemo i znaju oni to. Treba da znaju da će ih Srbija, RS, CG i čak deo Makeodnije da navija za sve njih u svim sportovima, posebno košarka koja će privući najviše pažnje. Želim im da pobeđuju a mi ćemo da ih dočekamo kako dolikuje - rekao je on.

Vučić je rekao da neće da odlučuje o Piksiju, i da neće da prihvati činjenicu da ostanemo zadovoljni sa onim što trenutno imamo.

- Menjaćemo dok ne bude bolje... Veliki su rezultati, i ako možemo u ekonomiji možemo i svemu drugom - kazao je on.

Dodao je i da će se građani sećati dugo ovog dana i pamtiti nekog ko je imao viziju uprkos svima i doneo velike promene u Srbiju.