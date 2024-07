VUČIĆ O ATENTATU NA TRAMPA: "Zamislite da ubijete opozicionog kandidata"

O SVE češćim atentatima na političke lidere, Vučić jena TV Prva rekao da je Tramp samo čudom ostao živ.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić/AP photo/Evan Vucci

- Kada kažemo slobodarski lideri, tu mislimo na anti-woke lidere. Mnogi bi bili obradovani da mene nema, ali ja nemam odnos prema tome. Ja nemam nikakvu bojazan. Nisu verovali kada sam 10 puta rekao, kada sam učio opozicione partnere svaki put sam im crtao šta treba da rade. Da jesu, danas bi vladali u pola Srbije - ističe on.

Kaže da iz ovih atentata možemo tri zaključka da izvučemo.

- Prvo je da su najagresivniji ti koji sve druge optužuju za agresiju. A to su pre svega različiti levičarski pokreti, lažno liberalni. Negde ih nazivaju antifa. Uvek su oni ti koji gaje tu mržnju. Ja sam jednom to rekao i 1995 ili 1996 godine. Zabezeknut sam bio napadima na ljude iz SPS, iako sam ja bio u Radikalima. To su uvek bile najagresivnije izjave, pa se prešlo na dela. I uvek su isti žrtve, i uvek su isti počinioci - naglasio je predsednik.

Dodaje da konzervativci nikada ne rade takve stvari.

- Pogledajte ko cepa srpske zastave u Novom Sadu. Sve levičarski ekstremisti. Drugi zaključak je da će se to ponavljati, i da će se uspostaviti kao nešto normalno i uobičajeno. Ne zaboravite da je Tramp opozicioni kandidat u najvećoj zemlji na svetu. Zamislite da idete da ubijete opozicionog kandidata. Ima veliku šansu da pobedi, ja mislim da će mu protivkandidat biti Kamala Haris.