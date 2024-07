EKSKLUZIVNO - BELI ANĐEO SAČUVAO JE TRAMPA OD POGIBIJE: Robert Davi, američki glumac, reditelj, scenarista i producent za "Novosti""

Verujem u mistične simbole, zato mi je na telefonu profilna slika čuvene freske

VOLIM srpsku kulturu, svoju braću i sestre u Srbiji, volim vašu pravoslavnu, hrišćansku srpsku crkvu, manastire na planini Atos, volim Hilandar i nadam se da ću imati priliku da tu svetinju uskoro i posetim.

Ovako, u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti", o Srbiji i Srbima, govori Robert Davi, američki glumac, reditelj, scenarista i producent. Davi, planetarno poznat po ulogama u filmovima "Umri muški", "Gunisi", "Dozvola za ubijanje", "Predator 2"..., objašnjava da veruje u mistične simbole i da zato na telefonu ima instaliranu profilnu sliku jedne od najpoznatijih fresaka Srbije:

- Srbija ima prelepi simbol Belog anđela. I, mislim da je taj anđeo bio uz bivšeg predsednika SAD, sada predsedničkog kandidata Donalda Trampa kada je pre sedam dana pokušan atentat na njega. Nema drugog objašnjenja kako je preživeo hice, osim božanske intervencije.

Šta je zapravo dovelo do pokušaja ubistva Trampa?

- Globalisti, tako ih zovem, dozvolili su da se usvoji politika porobljavanja celog čovečanstva. Očekivao jesam, ali sam se ipak nadao da se pokušaj ubistva Trampa neće dogoditi. Nažalost, prevladala je ta retorika u američkim medijima, pre svega na Si-En-Enu, koji pokriva celu planetu. Mržnja prema Trampu prisutna je od 2015. I kada su govorili o njemu, uvek su lagali. A kada se desio pokušaj atentata, dobili smo jednostavan odgovor na pitanje "zašto".

Verujete li da Tramp u budućnosti može da bude bezbedan?

- Samo Bog zna, ali moramo da verujemo u to. Svaki lider je ranjiv, naročito sa ovolikom količinom opozicije iz unutrašnjeg političkog aparata u SAD.

Postoji li danas, kada se puca u predsedničke kandidate u SAD, demokratija u Americi?

- Pucalo se šezdesetih na Kenedija, desilo se zatim isto sa Martinom Luterom Kingom, pa Malkomom Iksom, Ronaldom Reganom. To je bilo opasno vreme i još uvek je. Politika je opasna stvar, a posebno je opasna retorika holivudske levice zato što ceo svet posebno obraća pažnju na sve što izgovori. A oni, zapravo, manipulišu američkim narodom i celim svetom. Čak ni neko kao veliki Džoni Dep, koji je rekao "treba nam još jedan masakr kao u školi u Teksasu", nije mogao da drži jezik za zubima.

Slažete li se sa ocenom da je pokušaj atentata na Trampa i slovačkog premijera Fica posledica satanizacije kroz medije?

- Da, apsolutno i to se vidi u svim segmentima društva. Nema tajne - Sotona radi u celom svetu. Nije me briga da li si gej, strejt, transrodna osoba. Sve što nam se danas plasira ne može da poništi ono naučno, prisutno hiljadama godina unazad. Udaljio sam se na trenutak od teme, ali sve je to invazija Satane na društvo. Satanizacija nam se dešava i u obrazovnom sistemu. Oni deci, maloj deci (imam osmoro dece, a najmlađa ćerka ima pet godina) u školama organizuju transrodne žurke. To je pogrešno. Ljudi to vide i pitaju se - gde su tradicionalne vrednosti.

Šta nam se danas, zapravo globalno, dešava?

- Većina javnosti samo gleda Si-En-En ili neki drugi informativni servis i misli da je to istina. To je ono što globalna sfera želi, to je zapravo ono što vojno-industrijski kompleks želi. Problem je u tome što mnogi ljudi ne razmišljaju dublje i nikada ne saznaju istinu. Evo, pitam ja vas "da li su Srbi nacionalisti" i dajem vam odgovor da nema ničeg lošeg u nacionalizmu. Ali, problem nastaje kada globalisti hoće da unište zemlje. Ne žele da Srbija bude Srbija, ne žele ni da Francuska bude Francuska. Oni žele da promene svet kako bi ga porobili.

Kako onda do mira u svetu?

- Kada je Tramp bio predsednik SAD posredovao je mirovnim sporazumima. Kada imate jakog američkog lidera koji ne želi da se povuče obarač vojne industrije tako da se oružje može koristiti, postoji način da se nemiri i političke razlike u svetu reše. Verujem da će ratovi u svetu prestati ako Tramp bude ponovo izabran za predsednika Amerike.

Neretko našeg velikog naučnika Nikolu Teslu nazivate - kreativnim genijem...

- Nikola Tesla je srpski heroj, bio je genije. Odrastao sam na Long Ajlendu u Njujorku gde je Tesla stvarao, gde je otkrio energetsko polje. Teslu je, to svi znamo, prevario Tomas Edison, znamo šta se desilo Tesli, nije umro kao bogataš. A kada je umro za sobom je u hotelskom apartmanu ostavio 70 kutija punih nalaza, proračuna, eksperimenata. CIA i Ef-Bi-Aj su imali sobe na istom spratu poznatog njujorškog hotela. A kada je Tesla umro, kutije su agenti odneli u Masačusetski institut tehnologije (MIT) i zatražili ekspertizu od Džona Trampa, tada glavnog fizičara u ovoj visokoškolskoj ustanovi, inače Donaldovog strica. Nacrti jednog briljantnog uma dati su drugom izuzetnom čoveku da radi na njima. Džon Tramp je osamdesetih godina iz ruku tadašnjeg predsednika SAD Ronalda Regana dobio medalju slobode. A ja verujem da postoji neka veza "Tesla - Tramp".

U Srbiji ste snimili film "Moj sin Hanter"...

- Govorim ljudima da dođu u Srbiju, da dođu u vašu zemlju i snimaju filmove. Imao sam sjajnu ekipu, sjajnog direktora fotografije. Bilo je predivno, a ljudi bi trebalo da pogledaju film, ako ni zbog čega drugog, ono zbog lokacija - s obzirom na to da je ceo snimljen u Srbiji.

Đoković najbolji na svetu

DAVI pravi i poređenje sporta i politike, pa tako nema dilemu da je Novak Đoković najbolji teniser na svetu. Na našu opasku da je "najbolji teniser svih vremena", američki glumac odgovara kontrapitanjem i smelom konstatacijom:

- A da li ga svi vole, da li ga svet voli...? Donald Tramp je Đoković u politici.

"Njujork tajms" kao toalet papir

AMERIKU više od veka, tvrdi Davi, izdaje "Njujork tajms":

- Volter Durant je tridesetih godina prošlog veka dobio "Pulicera" samo zato što je iz "Njujork tajmsa". Nagrađen je za svoje laži izveštavajući čitaoce u SAD o Staljinu. Što se mene tiče, "Njujork tajms" se može koristiti samo kao toalet papir.

Bajden vara pola veka

- BAJDEN je ovakav već pola veka, nema veze što je danas star čovek, ljudi greše i sa 25 i sa 85. Greškom je Zelenskog oslovio nedavno sa "Putine". Ali, sada ovu činjenicu mnogi koriste kao saosećajni aspekt, a činjenica je nešto drugo, Bajden je varalica koji je 50 godina lagao o svojim postignućima, menjao strane - bez dlake na jeziku Davi govori o sadašnjem predsedniku Amerike.