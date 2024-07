"IZGUBILA KOMPAS": Iz SNS odgovorili Mariniki Tepić koja je tražila raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

MILICA Nikolić i Milenko Jovanov, članovi Predsedništva Srpske napredne stranke, reagovali su na izjavu Marinike Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde, koja je rekla da treba raspisati vanredne parlamentarne izbore, jer je SNS prevarila građane.

Nikolić: Tepić izgubila kompas

Između ponašanja guske u magli i Marinike Tepić nema nikakve razlike, izjavila je Milica Nikolić.

- Ova druga, do te mere je izgubila kompas, zbog ekonomskog razvoja Srbije u budućnosti, da zahtev za raspisivanje izbora upućuje tajkunskom mediju, Šolaku i Đilasu na odlučivanje. Šta se, ponovo preko noći, desilo sa "pokradenim izborima", "izbornim uslovima", kako to 2. juna bojkot izbora, a sad zahtev za raspisivanjem, ili održavanjem, ko će ga znati kada su oni u pitanju. Zatim, tu "odluku o vađenju litijuma", nije doneo Vučić, nego njen gazda i bivši režim, čija je ona perjanica - kaže Nikolić.

- Oni su 2001. godine izdali dozvolu za rad kćerke firme Rio Tinta, oni su do 2012. godine izdavali dozvole za geološka istraživanja litijuma, za eksploataciju litijuma, obnavljali dozvole, širili opseg dozvola, a zatim je, njen gazda, Dragan Đilas, 2017. godine davao koncesije za rudnik. E, sada je palo na pamet ovim Menendezovim učenicima da preko noći postanu ekolozi koje će priča protiv rudarenja litijuma da dovede na vlast. Odatle se rađa i ovaj, istovremeno smešan i tužan, zahtev za raspisivanjem izbora - dodaje Nikolić.

- Njoj je do vlasti, a do budućnosti Srbije - ništa više i ništa manje ko do lanjskog snega. I vrištaće danas svaka štetočina iz bivšeg režima zbog izuzetno važnih odluka za Srbiju koje je nesumnjivo vode sigurnim putem u budućnost, ka velikim ekonomskim uspesima, ali i zdravoj životnoj sredini. I vrištaće i skičaće, ali jedno je sigurno, ni sada je neće zaustaviti, zahvaljujući Vučiću- Srbija ide napred - zaključuje Milica Nikolić.

Jovanov: Opevali ovu pojavu Foliranti sa NS Plus

Izjavu Marinike Tepić prokomentarisao je i Milenko Jovanov.

- Marinika Tepić: Raspisati vanredne parlamentarne izbore. Opevali ovu pojavu Foliranti sa NS Plus još krajem prošlog veka - objavio je Jovanov na društvenoj mreži H.

Tepić: Raspisati vanredne parlamentarne izbore, SNS je prevarila građane

Podsetimo, Marinika Tepić zatražila je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ona je u saopštenju poslatom medijima navela da SNS nema legitimitet za odluku o vađenju litijuma, jer nije o tome obavestila svoje glasače pre izbora.

- Odluka o vađenju litijuma je strateška odluka za državu i njene građane. Srpska napredna stranka nije pre izbora rekla da će se svim snagama založiti da se sa s tim krene. Prevarila je glasače! Zato nema legitimitet za takvu odluku i politiku. Zbog toga je neophodno održati vanredne parlamentarne izbore na kojima bi se građani izjasnili da li su za takvu politiku ili podržavaju stav opozicionih stranaka i stručne javnosti koje se tome protive - navodi se u saopštenju.