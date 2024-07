"INSISTIRAMO NA TRI VAŽNE STVARI" Jasna poruka Vučića sa Samita: Bez pune zaštite prirode neće biti projekta, a dovodimo najbolje da to reše

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će proizvodnja litijuma u Srbiji omogućiti zemlji kvantni skok u budućnost, a da je na Srbiji da bude pouzdan partner Evropi, Nemačkoj i celom svetu u ukupnom lancu proizvodnje, pri čemu će biti obezbeđena puna zaštita životne sredine.

Foto: Novosti

On je na plenarnoj sesiji Samita o kritičnim sirovinama na kome učestvuju i nemački kancelar Olaf Šolc i potpredsednik Evropske komisije i evropski komesar za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Maroš Šefčovič rekao da se dugo radilo na tome, zajedno sa ljudima iz Šolcovog kabineta, kao i da su zahtevi Srbije bili veliki.

Kako je rekao bio je presrećan kada je Šolc ponovio ono što je rekao i u Čileu - "zar se prerada ovih materijala koja stvara hiljade radnih mesta ne može premestiti u one zemlje odakle ti materijali potiču", želeći da pokaže veličinu Nemačke i podršku onima koji bi želeli ne samo da izvoze rudu. To nama, kako je rekao, donosi milijarde i milijarde investicija, pomak za celu zemlju, a najviše za Loznicu i Jadar.

Foto: Printscreen

On je izdvojio tri važne stvari u realizaciji na kojima Srbija insistira, od kojih je prva puna zaštita životne sredine.

- Tu su i najveći eksperti koji znaju kako se to radi, bez pune zaštite neće biti projekta, a biće ga jer dovodimo najbolje iz Evrope i sveta da nam to obezbede - rekao je Vučić. Kao drugu stvar on je izdvojio ekonomski procvat Srbije, pri čemu je pojasnio da misli ne samo na rudu već i na sve ove fabrike, koje su, istakao je, milijarde ulaganja u našu zemlju.

- Zaposliće direktno i indirektno desetine hiljada ljudi. Nama su plate u Mačvi i Podrinju mnogo niže nego u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. Ovo će biti prilika da se te stvari promene. Ali ovo će biti prilika za razvoj cele Srbije. I ono na čemu smo insistirali. I hvala kancelaru Šolcu što je rekao da će Nemačka vlada da pomaže na tome, a imamo tu vrstu obećanja od početka od Evropske komisije i uveren sam da ćemo danas čuti potvrdu tih reči, da radimo na celokupnom lancu, a kada se ovde budu proizvodile baterije, onda sam sasvim siguran da osim već jednog proizvođača električnog automobila možemo da imamo još proizvođača električnog automobil - rekao je Vučić.

Istovremeno on je zamolio Eropu da pomogne za fabriku katoda kao i za fabriku litijuma.

- Mi imamo i prvog srpskog proizvođača litijumske baterije. Mi ćemo kao država pomoći u ulaganje u to, ali to molimo i vas da nam pomognete. Ja sam o tome razgovarao sa Marašom (Šefčovičem) mnogo puta i verujem da će biti više evropskih kompanija zainteresovanih za to. Za sada postoje dve evropske kompanije za proizvodnju - rekao je Vučić.

Kao treću važnu stvar on je izdvojio podršku javnosti, naglasivši da zna da u početku neće biti šire podrške javnosti, kao što je izostala za sve velike projekte, naveo i da veruje da će ljudi sve više stajati uz svoju vladu i zemlju kada vide sa kolikom posvećenošću radimo.

- Kada budu videli sa koliko posvećenosti, sa koliko marljivosti smo pristupili i ko su nam partneri. Mi ćemo njih da molimo i od njih da tražimo sve ovo što sam sada javno rekao da bude do najvišeg stepena poštovano. I siguran sam da će to da urade jer znam sa kim smo razgovarali, znam sa kim smo dogovarali, znam sa kim imamo memorandum o razumevanju i pismo o namarama koje danas potpisujemo. A naše je da budemo pouzdan partner Evropi, pouzdan partner Nemačkoj, da ponovim celoj Evropskoj Uniji, pouzdan partner u snabdevanju i celom svetu, u tom lancu koji je neophodan, a da bismo mogli da se borimo i za čistiji vazduh - zaključio je Vučić.