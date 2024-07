VUČIĆ SE OBRATIO IZ LONDONA: Samo su pojedinci mogli da "daju ton" današnjem skupu, potreban je uravnotežen pristup (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Londona, gde je danas učestvovao na Samitu Evropske političke zajednice.

Foto: Printskrin

Na početku je predsednik istakao da je imao brojne duge, otvorene i veoma važne razgovore, te dodao da su to bili dobri i sadržajni sastanci.

Danas smo imali mnogo bilateralnih susreta, najduže sa Makronom, to je bio važan sastanak, istakao je predsednik.

- Krajem avgusta najkasnije očekujem predsednika Makrona u Beogradu. To će biti velika i važna poseta za našu zemlju. Pričao sam i sa Micotakisem, Zelenskim, holandskim premijerom, brojnim liderima iz Evrope i regiona. Dugo dugo sam pričao sa Gautenasom Nausedom iz Litvanije, a i sa premijerom Poljske sam imao dug i iskren razgovor - rekao je on.

- Sa svima smo imali razgovore mislim da su dobri i važno. Na samom Samitu je bilo važno da mi koji nismo iz EU imamo priliku da dođemo i nešto kažemo, jer izgledalo je kao NATO+ satsanak u kome svi govore da Ukrajina mora da pobedi... to je lepo, ali ima i drugih zemalja. Međutim nismo dobili priliku da govorimo - naglasio je Vučić.

Sa Zelenskim sam imao razgovor o saradnji i bio je to korektan sastanak.

Kako je rekao Zelenski je imao žestok govor protiv Orbana koji u tom momentu nije imao priliku da odgovori.

Foto: Printskrin

- Bio je vrlo žestok protiv Viktora Orbana, koji u tom trenutku nije imao priliku da odgovori. Ono što smo čuli od gospođe Fridriksen i britanskog premijera je bilo da Ukrajina mora da pobedi: U tom prvom delu nije moglo da se čuje kako bi dijalogom moglo da se dođe do rešavanja tog problema. Sve je bilo, Ukrajina mora da pobedi, Rusija mora da bude poražena i to je to - kaže Vučić i dodaje:

Onda sam ja na panelu sam rekao da bih voleo da postoji malo uravnoteženiji stav, ne po pitanju navijačkih strasti, jer ne mislim da je to fudbalska utakmica, već da postoji drugačiji pristup rešavanja problema i da bi to bilo dobro da se čuje, jer je to smisao demokratije a ne da svi "duvamo u istu tikvu". Ali dobro, oni to tumače kao jedinstvo i ujedinjenost. Svi ljudi znaju šta se zbiva, imaju tajne službe koji ih izveštavaju o ratištu. Voz je krenuo, svi se skolone dok ne prođe i to je to... Nikada ovako nije bilo - rekao je Vučić.

O sramnim izjavama Ćute koji je pominjao dolazak Šolca, Vučić je rekao da je Ćuta na vreme bio u Savanovoj.

- Na vreme je jutros bio u Savanovi, dobar im je bio ovaj vinjak. Nagledao sam se tih junaka koji će da me sruše, evo pada arhitektura vlasti... To je sve u redu, ali može samo na izborima. A što se ovog tiče, nije to stvar pristojnosti, već je morao malo ranije da ode do Savanove, vrućina je - istakao je predsednik.

- Dve i po godine slušam kako ćemo da povedeno ratove, da sam ruski agent, ali ja se ponosim Srbijim koja je neutralna zemlja. Mi smo 5 hiljada laptopa i ajpeda poslali u Ukrajinu, veliki podršku pružili i mnogo veću nego oni koji nam drže predavanja. To što ne mogu i ne želim da izvozimo tenkove nigde, jer mislim da moramos voju vojsku da podižemo to je drugo - dodao je.

O sankcijama Rusiji, Vučić kaže da je video šta nam se sprema i zna šta nas očekuje.

- Dobro je da je Ursula izabrana. To nije uvek jednostavno i lako, ali je racionalna žena i sa njom može i te kako da se razgovara i rešavaju problemi. Ovo drugo neće biti lako, ali videćemo - dodao je on.

Kako kaže razgovarao je sa Makronom oko KiM, ali više sam pričao sa Kajom Kalas nego sa Boreljom.

- Na prethodnom NATO Samitu videli su ko je najveći jastreb i oni su danas i govorili. Samo su pojedinci mogli da daju ton skupu, a vi kasnije po panlenima pričajte šta hoćete. Rekao sam Makronu jer je i on to drugačije zamislio, ali mi smo to iskrositili sa brojnim susretima. Razgivarao sam sa premijerkom Letonije, ali bilo je mnogo razgovora, Šarla Mišela nisam pomenuo. Možeet da razgovarate i pokušate da zaštitite zemlju - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da će lično da se brine o tome da Srbija postigne najbolji mogući položaj za građane.

Vučić je još jednom izrazio saučešće povodom ubistva policajca u Loznici.

- Još jednom želim da izrazim saučešće kog je Albanac ubio u terorističkom aktu. Možemo da pomognemo porodici, ali nažalost taj mladi život ne možemo da vratimo - rekao je Vučić.

- Proveravam vesti koje sam dobio iz Kine pa se nadam da će sve biti uredu - rekao je.

- A za ovo što su me kritikovali što sam rekao da se urade klime u GAK Narodno front, kažu da sam preuzeo zakon u svoje ruke. Super... Meni je važno da majke i deca imaju klime, a neka me gone, pošto da smo išli po procedurama ne bi još četiri meseca imali klimu. Ovako, u subotu uveče idite da vidite da li je sve u redu, a ja nemam problem da još jednom budem kriv - zaključio je predsednik.