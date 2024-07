VUČIĆ DEMANTOVAO LAŽNE INFORMACIJE: Ne potpisuje se ništa za kopanje litijuma, to šta je trebalo da se potpiše vi ste odavno potpisali

PREDSEDNIK Srbije Aleksadnar Vučić obratio se u Londonu gde je demantovao informacije da se potpisuje bilo šta vezano za kopanje litijuma.

Foto: printskrin

- Ne potpisuje se sada kopanje. To što je trebalo da se potpiše vi ste već odavno potpisali - i 2001, 2004. i 2006. i u februaru 2012. pre nego što ste izgubili vlast. Mi sada razgovaramo kako da od Srbije napravimo, mnogo brže nego što bi to inače bilo moguće, izuzetno mesto za život. Kako da ostvarimo prednost u odnosu na sve druge. Brinemo o tome, to je ono što je važno. Hoću da kažem ljudima koji mi veruju, nisam tu da objašnjavam onima kojima ne možete da objasnite. Jer podsetiću vas, oni su i protiv brze pruge do Niša, fontane na Slaviji, Beograda na vodi, uvek su protiv apsolutno svega. Nikad ni za šta nisu. Takvim ljudima nikada ništa ne možete ni da objašnjavate. Ja ovo objašnjavam građanima koji žele da čuju, koji vole Srbiju i koji razmišljaju o nečemu. Ja postavljam ljudima pitanje - a šta mislite zašto bi mi to bilo potrebno? Što bih ulazio u sve to? Zbog čega? Zato što mi je to potrebno za neke izbore?

Istakao je da je dva puta zaredom pobedio na izborima i da se to skoro neće ponoviti u Srbiji, te da bi sada to bilo još ubedljivije.

- Postavljam pitanje zašto ovo radim. Narod ne bira političare da donose odluke koje se svima sviđaju, nego da donose odluke koje su dugoročnom interesu naroda. Zato to radim, zato se borim, zato to želim. Jer znam šta je to što bi nama moglo da donese. Naravno, pod uslovom da obezbedimo punu zaštitu životne sredine - da bi ljudi mogli normalno da dišu, normalnu vodu da piju, normalno da žive na svojim ognjištima. Za to ćemo da se borimo. Dalek je to proces i još dugo dugo ima, još 4 godine ima do svega toga, dok to ne uradimo, ali za to moramo da se borimo. I moramo da se borimo da što veći deo sirovine procentualno ostane u našoj zemlji. Rekao sam i našim partnerima na zapadu - rekao sam može mali deo da ide u sirovine, sve ostalo morate iz Srbije da uvozimo baterije. Mi ćemo se snaći koje. Moraju da budu baterije proizvedene u Srbiji, pa bateriju da izvozite koju god hoćete. A kad mi imamo bateriju, onda nam je to više od 55% vrednosti proizvedenog automobila, onda će svi hteti da dođu u Srbiju da proizvode automobile. Jer tad nema dodatne carine za izvoz na tržište EU. To je jedan veliki zamajac za razvoj Srbije - naveo je predsednik.