"SASTAJALI SE SA MENDEZOM" Jovanov: Đilas govorio da je litijum velika šansa za Srbiju

PREDSEDNIK poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije Milenko Jovanov rekao je da se povodom projekta Jadar ne napada prethodna vlast već se ukazuje na nedoslednost i na volšebnu promenu stava u zavisnosti od toga da li ste na vlasti ili ste u opoziciji i dodao da je predsednik S SP Dragan Đilas ranije govorio da je litijum velika šansa za Srbiju, a da je sada promenio stav.

- Kada ste na vlasti, donosite odluke o tome da se Rio Tinto i njegovim kompanijama omogućava istraživanje i rudarenje u Srbiji, a kada ste u opoziciji postajete najveći protivnik toga - rekao je Jovanov.

Jovanov je istakao da je Đilas 2017. godine rekao da je iskopavanje litijuma velika šansa za Srbiju.

- Vrlo jasno se tada založio za izdavanje koncesija, za fabriku baterija u Srbiji, za zapošljavanje hiljada i hiljada ljudi - rekao je Jovanov.

Jovanov je dodao da se Vlada Srbije zalaže za otvaranje fabrika baterija za mobilne telefone, za električne automobile i da je to nešto što je Srbiji potrebno.

- I umesto da Đilas objasni zašto je promenio stav, jer na kraju krajeva nije sramota promeniti stav, on nam kaže danas da zapravo ni to kopanje nije toliko sporno, ali ako se promeni vlast. Znači, nije on baš toliko ni protiv kopanja, ali ako je on na vlasti - ocenio je Jovanov.

"Đilas, Tepić i Stefanović sastajali se sa Menendezom"

Milenko Jovanov rekao je da su se poslanici Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, Marinika Tepić i Borko Stefanović sastajali sa američkim senatorom Bobom Menendezom koga je sud u Njujorku proglasio krivim po optužbama za korupciju.

Jovanov je rekao, na konferenciji za medije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da je Menendez proglašen krivim po svim tačkama optužnice za primanje mita i da će mu kazna biti izrečena 29. oktobra da je optužen po 16 tačaka uključujući mito, iznudu, delovanje kao strani agent, ometanje pravde i da mu preti kazna do 200 godina zatvora.

- U politički život Srbije Menendez je uveden posetom visoke delegacije opozicione političke Stranke slobode i pravde, koju su činili Dragan Đilas, Borko Stefanović i Marinika Tepić. Prema rečima gospođe Tepić, oni su tada ovom čoveku, kome preti 200 godina zatvora, predlagali nekakav balkanski centar za borbu protiv korupcije - rekao je Jovanov.

Jovanov je rekao da građane Srbije sigurno interesuje ko je organizovao tu posetu, koliko je koštala.

- Pored toga što je dokazano da je korumpiran, ovaj čovek predstavlja jednog od najvećih albanskih lobista. Kako to da se Đilas, Stefanović i Tepić, uvek nekako nađu u društvu onih koji lobiraju i za (premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina) Kurtija i nezavisno Kosovo, bilo da su to američki, evropski političari - rekao je Jovanov.

