VULIN SASUO ISTINU U LICE OPOZICIJI: Stranci kod kojih odlazite po naređenja i obuku, i po novac i po utehu, oni vas se gade, preziru vas

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije Aleksandar Vulin reagovao je na strašnu kampanju laži koju sprovodi pronatovska opozicija usmerenu prema predsedniku Vučiću i njegovim bliskim saradnicima, a po nalogu stranaca.

- Pronato partije po scenariju "obojenih revolucija" planski su zagadile naš javni prostor. Da bi opravdale nasilnu promenu vlasti, predsednik svih Srba Aleksandar Vučić je diktator, lažov, kukavica, ubica, ruski sluga, američki sluga, ultranacionalista, šiptarski saveznik. On je nepomenik, picousti, žvalavi, lažov, ubica, peder. Majka ga je rodila sa Šiptarom, otac mu nije otac, brat ga čas izdaje, a čas njegovu vlast štiti sa kriminalcima, sina mu treba ubiti, zabraniti mu kretanje, tuširati ga uranijumom, sumpornom kiselinom, ćerku silovati, mlađeg sina ako nije hologram ubiti, zatvoriti, oduzeti. Mi ostali smo idioti, kreteni, poltroni, nakaze, narkomani, klempavi, glupani. I ne izgovaraju to samo bolesne osobe, već i ljudi koji se kandiduju da vode narod i državu. Nije u Srbiji problem nedostatak dijaloga vlasti i opozicije, već to što vlast nema sa kime u dijalog, već što pronato opozicija nema program, ni po pitanju Kosova i Metohije, ni Republike Srpske, ni odnosa prema Rusiji, NATO-u, ni prema ekonomiji, ni prema socijalnoj politici. Nisam blag prema političkim protivnicima vraćam im istom merom, a kada mogu i jače, ne žalim se na njihovu mržnju, pa ni njihovu iskrenu radost kada me napadnu ambasade i moćne službe, to je za njih politika i ja im ne mogu pomoći. Uprkos svemu, pronato lideri Đilas, Tepićeva kao i svi ostali koji su na plati kod Đilasa, treba da znaju da ja bolje mislim o njima od stranaca kojima se nude ili kojima su se već dali. Vaše birače poštujem, vas, naravno, mnogo manje, ali stranci kod kojih odlazite i po naređenje i po obuku, i po novac i po utehu, oni vas se gade, ismevaju vas, prodaju u svakom razgovoru sa vlastima, preziru vas i smatraju potrošnom robom, a ja vas samo ne cenim. Mislite o tome - poručio je Vulin.

