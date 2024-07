"PRED NAMA JE VAŽNA NEDELJA" Vučić: U sredu putujem u London (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da će u sredu otputovati u London gde će biti održan sastanak Evropske političke zajednice i dodao da će tamo imati bilateralne razgovore sa predsednicima i premijerima najznačajnijih evropskih zemalja, među kojima sa predsednikom Francuske i holandskim premijerom.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsednik je istakao da je nedelja pred nama izuzetno važna.

- U sredu putujem u London, po prvi put ću imati bilateralu sa novim holandskim premijerom, sa francuskim predsednikom. Očekujem još vaznih sastanaka ove nedelje, ali još ne mogu da vam potvrdim. Za najkasnije 10-ak dana očekujem početak proizvodnje u Kragujevcu, što je velika vest za svakog građanina. Pripremamo se za Evropsku političku zajednicu. Mnogo velikih i važnih vesti - kazao je Vučić.

O kampanji iz Sarajeva

- Očekivana kampanja, sve o čemu sam govorio, što sam opisao i napisao. Mogli ste da vidite istinitost svake tvrdnje dva sata nakon moje konferencije. Neće se to promeniti. Nemam problem sa tim da budem gromobran za sve vrste udara na našu zemlju. Inače, Srbije nema ni u jednoj presudi u genocidu u Srebrenici. Vi ste pomenuli izvesnog gospodina Bogdanovića. Trebalo bi da komentarišem jednog notornog narkomana. Sećate se kada sam bio u Londonu, doveli mi Sandulovića u publika, koji kaže kako je progonim najvećeg srpskog opozicionara. Tako vam strane službe rade, nađu najgori ološ. Ucenjuju, vi ćete da govorite to i to. Važno je da govorite protiv Vučića. Ne želimo da ratujemo. Neću da se pravdam zbog jedne normalne stvari. Oni koji su u ratu bi da optuže Srbiju koja ne bi da ratuje.

O izjavam Đilasa o litijumu

- Vaš prvi na listi baš u gradu gde treba da se dogodi, baš u Loznici, prodao zemljište. Mislim da je ovo velika prilika za Srbiju. Mi hoćemo da obezbedimo veliki rast za Srbiju, za Loznicu. Kao što su nam i danas ljudi zahvalni za Beograd na vodi i druge projekte. Pokušaćemo da napravimo najbolje moguće stvari, ali što je za mene najvažnije da obezbedimo životnu sredinu. Mi verujemo da rudnik ne bi ugrozio ništa i nikoga, ali hoćemo da daobijemo garantije da životna sredina i ekologija budu sačuvani. Dve, tri, četiri godine do otvaranja rudnika svakog dana da proveravate. Hoćemo sa sačuvamo Srbiju, ali i da napravimo ogroman pomak. Ja nemam potrebu da vređam bilo koga.

O sukobima unutar SNS

- To nije moje pitanje, ja o tome mogu da govorim samo kao član partije, na forumima stranke. To je velika stranka, u svakoj porodici imate sukobe, ne mislim bilo šta, bilo koga da pravdam. Za mene je apsolutno nedopustivo da vi govorite o porodičnim i unutarpartijskim problemima u javnosti. O tome se govori na stranačkim forumima, o tome će predsednik stranke i svi ostali zauzeti stav, siguran sam. Nikada nisam bio oduševljen onima koji misle da su tako važni da mogu da iznose porodične ili stranačke sukobe u javnost. SNS je jedna velika porodica. Do sada ste 150.000 puta rasturili i razbili SNS. Na današnji dan SNS samostalno je preko 51 posto, kao pojedinačna partija. Što nikada nije bilo u savremenoj istoriji Srbije. To nema veza sa tim da li su pojedinci ovakvi ili onakvi, to ima veze sa idejom, sa verom u napredak. Ljudi znaju ko su, i ko je buldožer, i ko je bager, i ko treba lopatu da nosi i ko su ljudi koji rade na napretku Srbije.