ŠEŠELJ OBJASNIO KAKO SE TRAMP SPASAO, PA POSTAVIO KLJUČNO PITANJE: Kakve su to mere obezbeđenja kad je atentator uspeo da ispali devet metaka?

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da pokušaj ubistva predsedničkog kandidata i bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa ima mutnu pozadinu i da je pitanje da li će istraga to ikad uspeti da rasvetli.

Foto: N. Skenderija

Ističe da Tramp predstavlja smetnju raznim centrima moći u SAD, koji se pod zajedničkim nazivom kolokvijalno nazivaju dubokom državom.

- On smeta, a nema drugog načina da ga uklone, da ga zaustave - kazao je Šešelj, koji je ranije i upozoravao da Trampu preti opasnost od atentata.

Dodaje da se Božija promisao i Božija ruka umešala i spasila Trampa.

- Bio bi mrtav da je ostao u istom položaju glave u kom je bio sekund ranije. On je okretao glavu i na desnu stranu kad se obraćao publici i taj okret glave sprečio je da metak uđe u glavu. Reč je o malokalibarskoj snajperskoj puški. Pola lobanje bi mu otpalo da je pogođen jer malokalibarski metak se odbija o tvrdu podlogu, o kosti lobanje i to je smišljen postupak. Atentator je dobar strelac. Vidite da je prvim metkom pogodio Trampa, ali neuspešno zbog te Božije volje. Ostalim mecima je pogodio ljude u publici. Postavlja se pitanje kakve su to mere obezbeđenja kad je atentator uspeo da ispali devet metaka? Postoje očevici koji su videli i da su to javili policiji, a policija nije reagovala. Zašto? - pita Šešelj.

Kaže da je Tramp bio izložen novim pucnjima.

- Da je bio još jedan pucač, mogao je da ga pogodi. Veoma mi je drago što je Tramp preživeo ovaj atentat i što nema težih povreda. On je šansa celog sveta da se izbegne svetski rat. Ne daj Bože da Bajden, pobedi - eto nam trećeg svetskog rata. Pitanje je da li bi to planeta preživela - rekao je lider radikala.

Očekuje da Tramp popravi odnose sa Rusijom, ali i Kinom. Nada se da će sada ići na smirivanje odnosa sa Pekingom.

- Tramp bi umirio i ove evropske jastrebove - kazao je Šešelj.

