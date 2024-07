VUČIĆ O STVARANJU "VELIKE HRVATSKE": Dok se Vlasi dosete velike Srbije, oni su već formirali NDH

PREDSEDNI Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Egipta gde boravi u dvodnevnoj poseti gde se osvrnuo na stvaranje "velike Hrvatske".

Foto: EPA

Predsednik kaže da je u Prvom svetskom ratu Srbija napadnuta i da je izgubila veliki broj populacije i da je sve to posledica rata.

- Nisam saglasan sa onima koji osuđuju Kralja Aleksandra... - kazao je Vučić te dodao da pojedini narodi dobijaju svoju autonomiju i da se iz toga rađa ideja o "velikoj Hrvatskoj". Sledi ubistvo Kralja i onda idu jasne najave formiranja ustaškom pokretu i dok se Vlasi dosete velike Srbije, oni su već formirali NDH.

- To je valjda normalna Hrvatska kad vam uzmu sve teritorije. Sve su Srbi krivi... Oni su se svi odcepili od Jugoslavije i danas kažu da smo mi Srbi nju uništili. Nećemo se pozvati ni na jedan dokument već je to rekao taj i taj - kazao je on.