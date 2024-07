STEVANDIĆ: Patološka opsesija Bećirovića srpskim političarima i zemljama

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republikie Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović pokazuje ozbiljnu opsesiju svim srpskim političarima i zemljama, te je istakao da je to kod njega "više u sferi patološkog, a ne racionalnog".

Foto D. Gavrić

-Opterećen je prvo predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koga se očigledno boji, što pokazuju takve reakcije i uvrede upućene njemu i Srbiji. Njihov izvor je verovatno u velikom strahu, ljubomori i konkurenciji, što je za njega prilično nedostižno, rekao je Stevandić.

S druge strane, dodao je on, osionost i opterećenost Bećirovića Republikom Srpskom i svime onim što ona predstavlja svojim dejtonskim statusom, kao i njenim predsednikom ili funkcionerima govori da je to kod njega više u sferi patološkog, a ne racionalnog.

-Činjenica je da mi to treba tako da gledamo, da se izdignemo iznad toga. On nije proizvođač bilo čega, ni u privrednom ni u duhovnom niti političkoim smislu. On je čovek koji se jednostavno bavi destrukcijom i na njoj pokušava napraviti popularnost. Tačka, zaključio je Stevandić.

Bećirović je u obraćanju u Potočarima govorio o opasnostima koje "ponovo prete opstanku BiH", te ocenio da "postoje brojne sličnosti između velikosrpske ideologije i politike iz 1992. godine i danas".

(glassrpske.com)

